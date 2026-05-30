Slavna glumica otkrila: 'Cijenjeni oskarovac mi je pokazao testise kad sam imala 19 godina'

Američka glumica Hayden Panettiere, zvijezda serija "Heroji" i "Nashville", svojom je novom autobiografijom uzburkala holivudske krugove, otkrivajući mračnu stranu industrije zabave s kojom se suočila kao vrlo mlada djevojka. U knjizi naslova "This Is Me: A Reckoning", danas 36-godišnja glumica detaljno opisuje uznemirujući incident koji se dogodio kada joj je bilo samo 19 godina.

Tvrdnje koje je iznijela bacaju sjenu na sliku Hollywooda kao mjesta snova, prikazujući ga kao okruženje u kojem su mlade žene često bile izložene neprimjerenom i predatorskom ponašanju. Središnji i najšokantniji dio njezine ispovijesti vrti se oko susreta s "cijenjenim glumcem i redateljem, dobitnikom Oscara", koji joj se, kako tvrdi, na jednoj zabavi eksplicitno pokazao. Ovaj događaj, koji je godinama držala u sebi, postao je jedan od ključnih trenutaka koji su oblikovali njezino viđenje svijeta u kojem je odrasla.

Sve se, kako piše, odigralo na privatnoj zabavi u četvrti Los Feliz u Los Angelesu, na koju je stigla s prijateljicom. Umjesto glamuroznog okupljanja, zatekla je tek "malu grupu muškaraca koji su sjedili zajedno, razgovarali, pili i pušili travu". Gotovo odmah osjetila je nelagodu. U sobi su, osim nje i prijateljice, bili isključivo stariji muškarci, a atmosfera je bila takva da je instinktivno osjetila kako tamo ne pripada. "Činilo se da je tim muškarcima bilo i previše ugodno zajedno, kao da su znali nešto što ja nisam", napisala je Panettiere u svojim memoarima, opisujući osjećaj izoliranosti i predosjećaj da nešto nije u redu. Nakon otprilike pola sata, odlučila je da je vrijeme za odlazak i krenula se pozdraviti s prijateljicom, no tada joj je prišao spomenuti oskarovac.

Dok je oblačila kaput, glumac ju je zaustavio pod bizarnom izlikom. Požalio se kako mu je netko pljunuo žvakaću gumu negdje u blizini te da mu se komadić zalijepio za hlače, uputivši je da pogleda dolje. Panettiere je, ne sluteći ništa, poslušala njegovu uputu. "Pogledala sam dolje i ustuknula", piše ona. "Testisi tog cijenjenog, nagrađivanog glumca visjeli su iz njegovog otkopčanog patentnog zatvarača." Glumica opisuje trenutni šok i zbunjenost. Do tog trenutka, kako navodi, njezina su iskustva s muškarcima u Hollywoodu bila uglavnom pozitivna i puna poštovanja, uz pokoji usputni poljubac u obraz ili neprimjereni komentar, ali ništa što bi prelazilo granicu. Ovaj čin bio je nešto posve drugačije.

Incident je, kako kaže, nije "povrijedio" u fizičkom smislu, ali ju je ostavio duboko potresenom i zbunjenom. Pripisala ga je pijanstvu i shvatila kao neku vrstu bizarne i neukusne šale, no svejedno nije mogla vjerovati da bi odrastao i cijenjen čovjek učinio tako nešto. "Bila sam sigurna da je to bila pijana šala, ali nikada prije nisam vidjela odraslog muškarca da radi nešto slično. Bila sam u šoku", prisjetila se u knjizi. U tom trenutku odlučila je ništa ne reći, čak ni prijateljici s kojom je došla na zabavu. Osjećala je da je "trenutak prošao" i jednostavno je cijelu situaciju pripisala činjenici da su "neki stariji muškarci odrasli bez manira".

Ovo, nažalost, nije bio jedini neugodan susret koji je Panettiere doživjela. Njezina knjiga otkriva obrazac uznemirujućeg ponašanja s kojim se suočavala. U jednom odlomku opisuje kako ju je, kad je imala 18 godina, žena koju je smatrala zaštitnicom i osobom od povjerenja odvela na jahtu u Francuskoj, gdje ju je "fizički smjestila u krevet pored razodjevenog, vrlo poznatog muškarca". Taj stariji muškarac, čije ime također nije otkrila, ponašao se kao da je to "prosječan dan za njega", što je glumicu prestravilo. "U meni se probudila lavica... kosa mi se nakostriješila i postala sam divlja. Pomislila sam: 'Ovo se neće dogoditi'", ispričala je, dodajući kako je ostatak putovanja provela skrivajući se po brodu, svjesna da nema kamo pobjeći i da joj nitko neće pomoći.

Odluku da ne imenuje muškarce koji su je zlostavljali ili uznemiravali objasnila je pragmatičnim razlozima. "To su ljudi na koje bih mogla ponovno naletjeti. Nisam se htjela dovesti u tu poziciju", izjavila je za medije. "Stvari su se dogodile davno, ali cilj je bio zaštititi sebe i svoju tvrtku od tužbi nekih jako bijesnih poznatih ljudi." Memoari, posvećeni njezinom pokojnom bratu Jansenu, zadiru i u druge bolne teme iz njezina života: od nasilne veze s bivšim partnerom Brianom Hickersonom, postporođajne depresije i borbe s alkoholizmom do gubitka skrbništva nad kćeri.

Panettiere također otvoreno piše o svojoj biseksualnosti te složenom odnosu s majkom Lesley Vogel, koja je ujedno bila i njezina menadžerica. Vogel je na kćerine tvrdnje reagirala izjavom da je "sadašnja drama djelomično tu kako bi se prodale knjige", dodatno komplicirajući ionako bremenitu obiteljsku priču.

