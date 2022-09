Princ Harry i Meghan Markle stigli u Britaniju, borave blizu Kate i Williama, no oni ih ne žele vidjeti

Odbjegli članovi kraljevske obitelji, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle, u subotu su stigli u Veliku Britaniju. Britanski mediji javljaju kako je par sletio u komercijalnim zrakoplovom te da s njima nisu došla i njihova djeca - sin Archie i kći Lilibet.

Navode i da su odsjeli u blizini Williama i Kate, odnosno u svom domu u Windsoru. No, unatoč tome što su ponovno na istom tlu izvor blizak kraljevskoj obitelji tvrdi da do susreta braće neće doći. Princ William navodno nema u planu vidjeti svog brata Harryja i njegovu suprugu, a nije poznato ni hoće li se Harry i Meghan susresti s kraljicom Elizabetom II koja se trenutno nalazi na godišnjem odmoru u Škotskoj. Želju za susretom nema ni princ Charles koji je jako razočaran ponašanjem sina Harryja, ali i prijetnjama koje su stigle od strane njegove snahe Meghan.

Inače, Harry i Meghan u ponedjeljak bi trebali otputovati u Manchester na One Young World Summit. Prema najavama Meghan bi tamo trebala održati govor na ceremoniji otvaranja. Potom će krenuti u Njemačku, točnije u Düsseldorf na Invictus Games 2023 One Year To Go odakle će se vratiti u London na dodjelu nagrada WellChild na kojem će i Harry održati govor.

Foto: Reuters/Pixsell Podsjetimo, Meghan je u nedavnom intervjuu otkrila kako vjeruje da postoji "prostor za oprost" između nje i kraljevske obitelji. "Mislim da je oprost jako važan", rekla je za časopis The Cut. "Potrebno je puno više energije da se ne oprosti, ali potrebno je puno truda da se oprosti. Stvarno sam se aktivno potrudila, osobito znajući da mogu reći bilo što", rekla je Meghan.

Meghan je najavila i da će se "vratiti na Instagram" nakon što je izbrisala svoj profil prije više od četiri godine uoči ulaska u kraljevsku obitelj. Dodala je da se brisanjem svojih osobnih profila na društvenim mrežama osjećala kao "glumica" koja glumi da je članica kraljevske obitelji. "Bila sam glumica", rekla je Meghan. "Cijeli moj posao bio je: 'Reci mi gdje da stanem. Reci mi što da kažem. Reci mi kako da to kažem. Reci mi što da obučem i ja ću to učiniti'", rekla je nedavno Markle.



VIDEO Anđa Marić: Ljudi su mislili da sam pijana jer od bolesti nisam mogla hodati