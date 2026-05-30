Shakira priznala što je proživljavala nakon raspada obitelji: 'Bio je to najmračniji trenutak'

Glazbenica Shakira (49) rijetko je i vrlo iskreno progovorila o bolnom prekidu veze s Gerardom Piquéom. Shakira i Gerard Piqué, s kojim ima sinove Milana i Sashu, prekinuli su 2022. godine nakon više od desetljeća veze. Pjevačica je sada priznala da je razdoblje raspada njihove obitelji za nju bilo iznimno teško. "Proživljavala sam najmračniji trenutak kada sam gledala raspad svoje obitelji. Obitelji za koju sam sanjala da će trajati zauvijek. Prošla sam kroz mnogo boli, ali me to možda učinilo mudrijom osobom ili barem snažnijom", rekla je za The Times. Dodala je kako vjeruje da čovjek upravo kroz teška iskustva otkriva vlastitu snagu. "Kažu da te ono što te ne ubije učini jačim i to je istina. Nevjerojatno je koliko su ljudi otporni i koliko snage mogu pronaći u sebi. Ponekad upravo kroz bol i teškoće otkrivamo koliko smo zapravo jaki." Nakon prekida, Piqué je započeo vezu s Clarom Chíom, dok je Shakira ostala sama i posvetila se djeci te karijeri. "Trenutačno nema mjesta za romantiku u mom životu. Moja djeca su moj prioritet. I karijera. Čudno, ali zaljubljena sam u svoj posao više nego ikad prije. Također uživam u vremenu koje provodim sama", priznala je.

Podsjetimo, španjolski mediji pisali su kako je pjevačica otkrila da je nogometaš vara zahvaljujući džemu. Naime, već neko vrijeme TikTokom i Twitterom kruže razne teorije o njihovom raskidu, a jedna je od njih i da je Shakira nakon poslovnog puta stigla kući i htjela je pojesti nešto slatko. Uvijek u frižideru drži svoj omiljeni džem koji Pique zbog posebne dijete ne jede, a za poslasticu nisu bila zainteresirana ni djeca. Kako je džem bio pojeden, Shakira je posumnjala da je netko bio u njihovoj kući.