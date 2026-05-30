'Glupi ljudi imaju veće šanse za uspjeh od pametnih': Ovaj video skupio je više od pola milijuna pregleda

Glupi ljudi imaju veće šanse za uspjeh od pametnih", izgovara američka influencerica MJ Gray s potpunom uvjerenošću, sjedeći u polumraku svog automobila. Ova provokativna izjava početak je videa koji je u kratkom roku prikupio više od pola milijuna pregleda i preko 84 tisuće lajkova, pokrenuvši lavinu komentara na TikToku.
U videu, koji je označen hashtagovima poput #LifeAdvice (životni savjeti) i #overthinking (pretjerano razmišljanje), Gray objašnjava svoju teoriju. Prema njoj, problem "pametnih" ljudi nije nedostatak ideja ili sposobnosti, već sklonost da svaku situaciju analiziraju do smrti. "Oni će sjediti i analizirati nešto dok ne umru", kaže ona, gestikulirajući kako bi naglasila svoju poantu. Zbog straha od neuspjeha i želje za savršenstvom, takvi ljudi često nikada ni ne naprave prvi korak. S druge strane, oni koje naziva "glupima" - a zapravo misli na ljude koji su više orijentirani na akciju nego na analizu - jednostavno krenu. Oni se ne opterećuju svim mogućim ishodima, već vjeruju intuiciji i djeluju. Ključ je, kako kaže, "poduzimanje nesavršene akcije".
Poruka MJ Gray duboko je odjeknula među publikom, a mnogi su u komentarima prepoznali vlastitu borbu s onim što psiholozi nazivaju "paralizom analizom". Riječ je o stanju u kojem pretjerano analiziranje situacije dovodi do blokade u donošenju odluka, sprječavajući bilo kakav napredak. Ovaj fenomen, potaknut strahom od neuspjeha, perfekcionizmom i prevelikom količinom informacija, postao je sve češća tema na društvenim mrežama.
"Ovo je tako istinito. Najpametnija osoba koju poznajem godinama je nezaposlena jer se potpuno paralizirala strahom od donošenja pogrešnih odluka." Drugi korisnici saželi su problem u dvije riječi: "Paralysis by analysis", dok su se mnogi poistovjetili s osjećajem zarobljenosti u vlastitom umu. "Spojite inteligenciju s emocionalnom osjetljivošću i dobijete konstantno preispitivanje i paralizu", napisala je jedna korisnica.
Iako je Grayina upotreba riječi "glup" namjerno provokativna, korisnici su brzo shvatili dublju poruku. "Dakle, ne radi se o glupima protiv pametnih, već o odlučnosti protiv neodlučnosti", pojasnio je jedan komentator. Mnogi su se složili da nije riječ o inteligenciji, već o hrabrosti i spremnosti na rizik. Kao savršen primjer takvog načina razmišljanja, nekoliko korisnika navelo je fiktivnog lika Forresta Gumpa, čovjeka koji nije previše razmišljao, ali je svojim djelovanjem postigao nevjerojatne stvari.
Istina, pogledajte samo najistaknutije osobe u hrvatskoj politici.