'Glupi ljudi imaju veće šanse za uspjeh od pametnih': Ovaj video skupio je više od pola milijuna pregleda

Glupi ljudi imaju veće šanse za uspjeh od pametnih", izgovara američka influencerica MJ Gray s potpunom uvjerenošću, sjedeći u polumraku svog automobila. Ova provokativna izjava početak je videa koji je u kratkom roku prikupio više od pola milijuna pregleda i preko 84 tisuće lajkova, pokrenuvši lavinu komentara na TikToku.

U videu, koji je označen hashtagovima poput #LifeAdvice (životni savjeti) i #overthinking (pretjerano razmišljanje), Gray objašnjava svoju teoriju. Prema njoj, problem "pametnih" ljudi nije nedostatak ideja ili sposobnosti, već sklonost da svaku situaciju analiziraju do smrti. "Oni će sjediti i analizirati nešto dok ne umru", kaže ona, gestikulirajući kako bi naglasila svoju poantu. Zbog straha od neuspjeha i želje za savršenstvom, takvi ljudi često nikada ni ne naprave prvi korak. S druge strane, oni koje naziva "glupima" - a zapravo misli na ljude koji su više orijentirani na akciju nego na analizu - jednostavno krenu. Oni se ne opterećuju svim mogućim ishodima, već vjeruju intuiciji i djeluju. Ključ je, kako kaže, "poduzimanje nesavršene akcije".

Poruka MJ Gray duboko je odjeknula među publikom, a mnogi su u komentarima prepoznali vlastitu borbu s onim što psiholozi nazivaju "paralizom analizom". Riječ je o stanju u kojem pretjerano analiziranje situacije dovodi do blokade u donošenju odluka, sprječavajući bilo kakav napredak. Ovaj fenomen, potaknut strahom od neuspjeha, perfekcionizmom i prevelikom količinom informacija, postao je sve češća tema na društvenim mrežama.

Da se ne radi samo o apstraktnom konceptu, potvrđuje i najpopularniji komentar ispod videa s gotovo 17 tisuća lajkova: "Ovo je tako istinito. Najpametnija osoba koju poznajem godinama je nezaposlena jer se potpuno paralizirala strahom od donošenja pogrešnih odluka." Drugi korisnici saželi su problem u dvije riječi: "Paralysis by analysis", dok su se mnogi poistovjetili s osjećajem zarobljenosti u vlastitom umu. "Spojite inteligenciju s emocionalnom osjetljivošću i dobijete konstantno preispitivanje i paralizu", napisala je jedna korisnica.

Iako je Grayina upotreba riječi "glup" namjerno provokativna, korisnici su brzo shvatili dublju poruku. "Dakle, ne radi se o glupima protiv pametnih, već o odlučnosti protiv neodlučnosti", pojasnio je jedan komentator. Mnogi su se složili da nije riječ o inteligenciji, već o hrabrosti i spremnosti na rizik. Kao savršen primjer takvog načina razmišljanja, nekoliko korisnika navelo je fiktivnog lika Forresta Gumpa, čovjeka koji nije previše razmišljao, ali je svojim djelovanjem postigao nevjerojatne stvari.

*uz pomoć AI-a