LAVINA KOMENTARA

'Glupi ljudi imaju veće šanse za uspjeh od pametnih': Ovaj video skupio je više od pola milijuna pregleda

30.05.2026.
u 18:00

Iako je Grayina upotreba riječi "glup" namjerno provokativna, korisnici su brzo shvatili dublju poruku. "Dakle, ne radi se o glupima protiv pametnih, već o odlučnosti protiv neodlučnosti", pojasnio je jedan komentator

Glupi ljudi imaju veće šanse za uspjeh od pametnih", izgovara američka influencerica MJ Gray s potpunom uvjerenošću, sjedeći u polumraku svog automobila. Ova provokativna izjava početak je videa koji je u kratkom roku prikupio više od pola milijuna pregleda i preko 84 tisuće lajkova, pokrenuvši lavinu komentara na TikToku.

@texasgardenfairy #lifeadvice #adviceforwomen #successfulpeople #tipsforsuccess #overthinking #perfectionistproblems ♬ original sound - MJ Gray

U videu, koji je označen hashtagovima poput #LifeAdvice (životni savjeti) i #overthinking (pretjerano razmišljanje), Gray objašnjava svoju teoriju. Prema njoj, problem "pametnih" ljudi nije nedostatak ideja ili sposobnosti, već sklonost da svaku situaciju analiziraju do smrti. "Oni će sjediti i analizirati nešto dok ne umru", kaže ona, gestikulirajući kako bi naglasila svoju poantu. Zbog straha od neuspjeha i želje za savršenstvom, takvi ljudi često nikada ni ne naprave prvi korak. S druge strane, oni koje naziva "glupima" - a zapravo misli na ljude koji su više orijentirani na akciju nego na analizu - jednostavno krenu. Oni se ne opterećuju svim mogućim ishodima, već vjeruju intuiciji i djeluju. Ključ je, kako kaže, "poduzimanje nesavršene akcije".

Poruka MJ Gray duboko je odjeknula među publikom, a mnogi su u komentarima prepoznali vlastitu borbu s onim što psiholozi nazivaju "paralizom analizom". Riječ je o stanju u kojem pretjerano analiziranje situacije dovodi do blokade u donošenju odluka, sprječavajući bilo kakav napredak. Ovaj fenomen, potaknut strahom od neuspjeha, perfekcionizmom i prevelikom količinom informacija, postao je sve češća tema na društvenim mrežama.

Da se ne radi samo o apstraktnom konceptu, potvrđuje i najpopularniji komentar ispod videa s gotovo 17 tisuća lajkova: "Ovo je tako istinito. Najpametnija osoba koju poznajem godinama je nezaposlena jer se potpuno paralizirala strahom od donošenja pogrešnih odluka." Drugi korisnici saželi su problem u dvije riječi: "Paralysis by analysis", dok su se mnogi poistovjetili s osjećajem zarobljenosti u vlastitom umu. "Spojite inteligenciju s emocionalnom osjetljivošću i dobijete konstantno preispitivanje i paralizu", napisala je jedna korisnica.

Iako je Grayina upotreba riječi "glup" namjerno provokativna, korisnici su brzo shvatili dublju poruku. "Dakle, ne radi se o glupima protiv pametnih, već o odlučnosti protiv neodlučnosti", pojasnio je jedan komentator. Mnogi su se složili da nije riječ o inteligenciji, već o hrabrosti i spremnosti na rizik. Kao savršen primjer takvog načina razmišljanja, nekoliko korisnika navelo je fiktivnog lika Forresta Gumpa, čovjeka koji nije previše razmišljao, ali je svojim djelovanjem postigao nevjerojatne stvari.

*uz pomoć AI-a
Avatar Samodesno
Samodesno
19:35 30.05.2026.

Istina, pogledajte samo najistaknutije osobe u hrvatskoj politici.

Avatar horuk
horuk
19:03 30.05.2026.

Ona je to tako nazvala ali to nema veze sa realnošću.

OTKRILA U MEMOARIMA

Slavna glumica otkrila: 'Cijenjeni oskarovac mi je pokazao testise kad sam imala 19 godina'

Sve se, kako piše, odigralo na privatnoj zabavi u četvrti Los Feliz u Los Angelesu, na koju je stigla s prijateljicom. Umjesto glamuroznog okupljanja, zatekla je tek "malu grupu muškaraca koji su sjedili zajedno, razgovarali, pili i pušili travu". Gotovo odmah osjetila je nelagodu. U sobi su, osim nje i prijateljice, bili isključivo stariji muškarci, a atmosfera je bila takva da je instinktivno osjetila kako tamo ne pripada

OTVORIO DUŠU

Poznati glumac o crnoj listi Hollywooda: 'Smatrali su me vjerskim luđakom, izgubio sam sve zbog jednog principa'

Priča o padu Neala McDonougha započela je 2010. godine na setu ABC-jeve serije "Scoundrels". Samo tri dana nakon početka snimanja, glumac je dobio otkaz. Razlog nije bio nedostatak talenta ili neprofesionalnost, već čvrsto uvjerenje koje je godinama bilo dio njegovih ugovora: McDonough, predani katolik, odbijao je snimati intimne scene i ljubiti bilo koju ženu osim svoje supruge Ruvé.

POSVETA DOMOVINI

Anto Beko Hrvatima za Dan državnosti poklonio domoljubnu pjesmu 'Crven, bijeli, plavi'

“Crven,bijeli, plavi” je i oda počasti i zahvale hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, te svima onima koji su doprinijeli stvaranju neovisne Hrvatske. Ova pjesma, koja već na prvo slušanje osvaja srca publike, na dobrom je putu da postane novi Antin “hit”. Za to je, uz Antu, koji se je ponovno predstavio vrhunskom vokalnom izvedbom, najzaslužniji  autor teksta Bruno Cmrk

