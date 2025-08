VIDEO Stanković otkrio tko je bio najgledaniji gost u prošloj sezoni: ‘Izaziva dosta kontroverzi’

Emisija "Nedjeljom u 2" urednika i voditelja Aleksandra Stankovića trenutačno je na ljetnoj pauzi, a to vrijeme Stanković koristi kako bi na društvenim mrežama podijelio neke snimke nastale iza kamere te neke priče koje nije stigao ispričati. Ovoga puta tako je otkrio koja je emisija bila najgledanija. Radi se o emisiji u kojoj je gostovao Nikola Borić.

“Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dan danas je on negdje tamo u šumama oko Papuka, i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićevog gostovanja.

“Sve novce sam podijelio, starcima sam ostavio firmu u Hrvatskoj, partneru sam ostavio firmu u Turskoj, precvikao kartice, precvikao osobnu iskaznicu, znači sve. Sve dokumente, nisam imao niti jedan dan radnog staža, već 10 godina ni zdravstveno, ni socijalno, mirovinsko, bankovni račun, znači ništa”, pojasnio je Borić u emisiji.

“Došao sam u šumu s 500 eura i s jednim koferom stvari. Na kraju onda gradim ilegalnu kuću od blata i slame. U tom trenu je bala slame koštala 2 kune, znači mene je kuća koštala 104 kune i 6 godina posla. Sve ostalo, prozori, je reciklirani materijal”, istaknuo je tada, a njegova životna priča, baš kao i sada, privukla je veliku pažnju javnosti.

“Najbolja emisija, izvanredan čovjek”, “Koji kralj svaka čast”, “Jedan od mudrijih ljudi definitivno”, “Meni isto tako nekad dođe kad shvatim da živim s glupim ljudima. Samo ne bih vjerojatno tri dana preživjela... s kim si, takav si”, neki su od komentara ispod najnovijeg Stankovićevog videa.

Podsjetimo, Stanković je nedavno podijelio poruku koja mu je pristigla i tako sve koji ga prate upozorio na prijevara koja kruži internetom, a u kojoj se spominje njegovo ime.

Naime, posljednjih dana internetom se širi poruka u kojoj se navodi kako je Stanković u emisiji kod novinarke Mojmire Pastorčić navodno predložio ulaganje u neki “fond za ulaganje u fondove”. Poruka pratiteljice koju je primio glasila je: “Poštovani, je li istina da ste u gostovanju kod gđe Mojmire Pastorčić predložili Fond za ulaganje u fondove? Hvala unaprijed, želim vam ugodan ostatak dana.” Stanković je na to odgovorio kratko i jasno: “Nit vidio Mojmiru, nit preporučio. Ne nasjedajte na te gluposti".

Inače, društvenim mrežama često kruže reklame na kojima se nalaze fotografije i izjave poznatih osoba, no mnogi poznati su u nekoliko navrata istaknuli da te proizvode i usluge oni ne preporučuju i da je riječ o prijevarama.