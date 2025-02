VIDEO Italija i Norveška izabrali svoje predstavnike za Eurosong, kako vam se sviđaju pjesme?

Mladi genovski pjevač Olly, pravim imenom Federico Olivieri, pobjednik je 75. izdanja Festivala di Sanremo. Njegova emotivna izvedba pjesme "Balorda Nostalgia" osvojila je srca publike i žirija, osiguravši mu prestižnu titulu i priliku da predstavlja Italiju na Eurosongu 2025. u Baselu. Pobjeda je uslijedila nakon pet večeri ispunjenih glazbom, emocijama i nezaboravnim trenucima u legendarnom Teatro Ariston.

Olly, 23-godišnji pjevač, reper i tekstopisac iz Genove, aktivan je na glazbenoj sceni od 2016. godine. Glazbeno obrazovanje stekao je na Konzervatoriju Niccolò Paganini u rodnom gradu. Karijeru je započeo u glazbenom kolektivu Madmut Branco, a prvi EP "Namaste" objavio je 2017. godine. Njegov talent brzo je prepoznat, a uslijedile su suradnje s poznatim imenima talijanske glazbene scene, poput Alfe i Arise. Nakon objave obrade pjesme "La notte" s Arisom, potpisao je ugovor s Aleph Records (distribucija Epic Records za Sony Music). Olly nije novak na Sanremu; 2023. godine nastupio je s pjesmom "Polvere", nakon što se plasirao među prvih šest na Sanremo Giovani 2022. Njegov nedavni album "Tutta vita" (s Jvli) dosegao je prvo mjesto i osvojio zlatnu nakladu, a uključuje i dvostruko platinasti singl "Per due come noi" s Angelinom Mango, pobjednicom Sanrema 2024.

Festival di Sanremo 2025., jubilarno 75. izdanje, održan je od 11. do 15. veljače. Pod umjetničkim vodstvom i voditeljskom palicom Carla Contija, svaka večer bila je obogaćena nastupima posebnih gostiju i suvoditelja. Svih 29 izvođača ponovno je u finalnoj večeri izvelo svoje pjesme. Kombinacijom rezultata iz prethodne tri večeri i glasova publike s pete večeri, određeno je pet superfinalista: Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez i Simone Cristicchi. U superfinalu, glasovi su bili podijeljeni na sljedeći način: 33% radijski žiri, 33% novinarski žiri i 34% publika. Nakon zbrajanja svih glasova, Olly je proglašen pobjednikom.

Pobjednička pjesma "Balorda Nostalgia", koju su napisali Federico Olivieri (Olly), Julien Boverod i Pierfrancesco Pasini, istražuje složene emocije nostalgije. Ona govori o čežnji za prošlim vremenima, vezama i trenucima koji su oblikovali osobu, ali istovremeno naglašava potrebu za kretanjem naprijed. Ollyjeva iskrena i strastvena izvedba prenijela je tu poruku publici i žiriju. Inače, osim tri izlučne večeri održana je i večer u kojoj su svi izvođači izveli obrade talijanskih ili internacionalnih pjesama, često u duetu s gostujućim izvođačima. Olly je za taj nastup odabrao klasik 'Il pescatore' legendarnog Fabrizija De Andréa i izveo ga je u duetu s Goranom Bregovićem i njegovim Orkestrom za vjenčanja i sprovode.

Svog predstavnika odabrala je i Norveška. Pobjednik nacionalnog izbora Melodi Grand Prix (MGP) 2025. je Kyle Alessandro s pjesmom "Lighter". Osamnaestogodišnji pjevač i glazbeni producent osigurao je pobjedu impresivnom izvedbom i osvojio srca međunarodnog žirija i norveške publike. Nakon šest godina, finale Melodi Grand Prixa vratilo se u kultni Oslo Spektrum, privukavši tisuće gledatelja uživo i pred malim ekranima. Devet finalista borilo se za prestižnu titulu predstavnika Norveške, a večer je bila ispunjena uzbuđenjem, iščekivanjem i vrhunskim glazbenim izvedbama. Program su vodili Marte Stokstad, Tete Lidbom i Markus Neby. Večer je bila obogaćena nastupima posebnih gostiju. Prošlogodišnji norveški predstavnici, Gåte, izveli su svoju eurovizijsku pjesmu "Ulveham". Također, Marcus & Martinus, koji su predstavljali Švedsku na Eurosongu 2024., izveli su pjesmu "La det swinge", koja je Norveškoj donijela prvu pobjedu 1985. godine. Nastupili su i Gåte s pjesmom "Nocturne", Kim Wigaard i Reidun Sæther s pjesmom "Duet" te Sissel Kyrkjebø s pjesmom "You Raise Me Up."

Kyle Alessandro je mladi glazbenik koji je svoju karijeru započeo već s deset godina nastupom u emisiji "Norske Talenter". Već je sudjelovao na Melodi Grand Prixu 2023. godine kao dio grupe Umami Tsunami. Njegova pobjednička pjesma "Lighter", koju je napisao i producirao uz pomoć Adama Woodsa, inspirirana je borbom njegove majke s rakom. Tekst pjesme, "I'll be my own lighter" ("Bit ću svoje vlastito svjetlo"), nosi snažnu poruku o pronalaženju nade i snage u teškim životnim trenucima.

Pjesma govori o oslobađanju od toksične veze i pronalaženju unutarnje snage. Norveška je prvi put sudjelovala na Eurosongu 1960. godine. Zemlja je do sada ostvarila tri pobjede: 1985. (Bobbysocks! s pjesmom "La Det Swinge"), 1995. (Secret Garden s pjesmom "Nocturne") i 2009. (Alexander Rybak s pjesmom "Fairytale"). Kyle Alessandro nastupit će u drugoj polovici prvog polufinala Eurosonga 2025., 13. svibnja, u Baselu, baš kao i pjesma koja će predstavljati Hrvatsku.

