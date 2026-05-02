#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
SJEĆATE LI GA SE?

Ovaj čovjek prije sedam godina postao je najpoznatiji umirovljenik u Hrvatskoj zbog samo jedne izjave

Zagreb: Deda Toni u šetnji gradom
Taljat Selmani je zahvaljujući toj izjavi postao najpopularniji umirovljenik u Hrvatskoj, a mediji su se otimali za njegove intervjue. Pixsellovi fotografi zadnji su ga put ulovili u centru Zagreba prije tri godine

Legendarna rečenica 'Vježbaj, p*** ti materina' pretvorila je didu Tonija u pravu internetsku senzaciju. Taljat Selmani je zahvaljujući toj izjavi postao najpopularniji umirovljenik u Hrvatskoj, a mediji su se natjecali tko će prvi objaviti intervju s njim. Pixsellovi fotografi zadnji su ga put ulovili u centru Zagreba prije dvije godine. Tadašnji 85-godišnjak, i dalje u zavidnoj formi, užurbano je koračao gradom, potvrđujući da ga vitalnost ne napušta.

- Prije nego se ustanem, ja vježbam. Treba trljati ruke, pete, tabane, prije nego se ustanete. Jastuk mi je loš. Boli me vrat pa trljam vrat. A ne da piješ tabletu tamo - kazao je Toni kada je gostovao na RTL-u. - Nema ljepša meditacija nego kad vidiš prirodu. Sve je živo. Treba uživati u tome - poručio je tada Toni Selmani. Otkrio je i da zna vježbati samo mislima, te da njegovoj ženi ne smeta što je slavan. Isto tako je rekao kako ne radi nikakve kućanske poslove, već to prepušta supruzi. Prije sedam godina postao je zvijezda zbog svojeg savjeta u borbi protiv gripe.

Ovaj čovjek prije sedam godina postao je najpoznatiji umirovljenik u Hrvatskoj zbog samo jedne izjave
Zagreb: Deda Toni u šetnji gradom
1/20

- Boli me ruka, boli me noga, vježbaj pi*** ti materina! - rekao je 2019. godine dida Toni i upisao se u legende. Od tada ga svi prepoznaju i zaustavljaju kada ga susretnu u gradu, a on rado sa svakim porazgovara i fotografira se. Nakon što se proslavio savjetima za healthy life i sve oduševio svojom iskrenošću, dida Toni pokazao je i svoju glumačku i zavodničku stranu i to u spotu za pjesmu "Taman si mi mira" Marka Škugora.

