VIDEO Samo dva mjeseca nakon smrti Ozzyja javila se njegova udovica i priznanjem ganula mnoge

Sharon Osbourne (72) zahvalila je milijunima obožavatelja na "neizmjernoj ljubavi" nakon smrti supruga, rock ikone Ozzyja Osbournea, koji je preminuo u srpnju ove godine. U emotivnoj objavi na Instagramu poručila je kako joj je podrška javnosti pomogla nositi se s golemim gubitkom. - Još uvijek se mučim pronaći riječi kojima bih izrazila koliko sam zahvalna na neizmjernoj ljubavi i podršci. Vaši komentari donijeli su mi više utjehe nego što možete zamisliti. Pomoglo mi je da prebrodim mnoge noći - napisala je.

Priznajući da još uvijek traži svoje uporište, otkrila je i novi, terapeutski hobi. Sharon je podijelila video u kojem se, zajedno s kćeri Kelly (40), okušala u sokolarstvu. Snimka prikazuje majku i kćer kako provode poslijepodne s veličanstvenim pticama grabljivicama, uključujući sokola i sove, što je za mnoge bio dirljiv prizor otpornosti i želje za zacjeljivanjem.

Objašnjavajući značenje ovog iskustva, Sharon je istaknula kako se veza s ovim moćnim pticama temelji na povjerenju. - One će izabrati sletjeti na vas samo ako osjete da su sigurne i da ih se ne bojite - napisala je, dodavši da je to veza koju i sama jako dobro poznaje. Cijelo je iskustvo opisala čarobnim, a mnogi su u tim riječima prepoznali suptilnu posvetu njezinu višedesetljetnom odnosu s Ozzyjem.

Podsjetimo, Ozzy Osbourne preminuo je u svom domu u Buckinghamshireu u dobi od 76 godina, samo 17 dana nakon što je održao oproštajni koncert na stadionu Villa Park u rodnom Birminghamu, o čemu su izvještavali i mediji poput Jutarnjeg lista. Svoju objavu Sharon je zaključila porukom zahvalnosti: - Volim vas sve i duboko vam zahvaljujem na enormnoj količini ljubavi koju mi i dalje šaljete - poručila je.

Inače, Sharon i Ozzy imali su buran brak koji su obilježile njegove nevjere, a unatoč svemu što su prošli ostali su zajedno više od četiri desetljeća. Vezu su započeli krajem sedamdesetih godina, u vrijeme kada je Sharon bila menadžerica grupe Black Sabbath. Zajedno su dobili troje djece no njihova zajednička priča daleko je od idilične obiteljske slike.

- Naše svađe bile su legendarne. To je prestalo prije nekih dvadeset godina, ali ranije smo se znali žestoko posvađati. Film koji smo snimili govori upravo o toj nestabilnosti, o tučama, pomirenjima, emocijama... Ali prije svega, to je bila ljubavna priča - ispričala je Sharon u dokumentarnom filmu posvećenom njihovom životu.

Jedan od najmračnijih trenutaka dogodio se 1989. godine. U stanju alkoholiziranosti i pod utjecajem droga, Ozzy je supruzi izjavio da mora umrijeti – i pokušao je zadaviti. - Gledala sam osobu koja mi sjedi nasuprot i nisam ga prepoznala. To jednostavno nije bio on. Imao je te trenutke kad bi mu pogled postao prazan, kapci spušteni, i niste mogli doprijeti do njega - ispričala je jednom prilikom Sharon. Srećom, u kući nisu bili sami, pa je incident zaustavljen na vrijeme, a pozvana je policija. Nakon tog napada, sud im je odredio razdvojenost, a Ozzy je završio na rehabilitaciji.

No to nije bio kraj njezinim patnjama. Tijekom godina, Ozzy ju je više puta prevario, s dadiljama njihove djece i djevojkama koje je upoznao na koncertima, ali najpoznatija afera bila je ona s frizerkom Michelle Pugh, koja je trajala četiri godine. - Navikla sam na to da ima djevojke s turneja, ali kad znaš ime, adresu i gdje ta osoba radi – to je sasvim druga stvar. Tada znaš su upletene i emocije - rekla je Sharon koju je ta prevara dovela do sloma. - Popila sam hrpu tableta, zaključala se u spavaću sobu i pomislila: 'Moja djeca su odrasla, dobro su, mogu se brinuti o sebi'. Srećom, sobarica me slučajno pronašla - otkrila je.