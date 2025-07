Ozzy Osbourne suprugu je varao s frizerkom i dadiljama, sve mu je oprostila i ostala s njim do kraja

Pokojni Ozzy Osbourne i njegova supruga Sharon imali su buran brak koji su obilježile njegove nevjere, a unatoč svemu što su prošli ostali su zajedno više od četiri desetljeća. Vezu su započeli krajem sedamdesetih godina, u vrijeme kada je Sharon bila menadžerica grupe Black Sabbath. Zajedno su dobili troje djece no njihova zajednička priča daleko je od idilične obiteljske slike. - Naše svađe bile su legendarne. To je prestalo prije nekih dvadeset godina, ali ranije smo se znali žestoko posvađati. Film koji smo snimili govori upravo o toj nestabilnosti, o tučama, pomirenjima, emocijama... Ali prije svega, to je bila ljubavna priča - ispričala je Sharon u dokumentarnom filmu posvećenom njihovom životu. Jedan od najmračnijih trenutaka dogodio se 1989. godine. U stanju alkoholiziranosti i pod utjecajem droga, Ozzy je supruzi izjavio da mora umrijeti – i pokušao je zadaviti. - Gledala sam osobu koja mi sjedi nasuprot i nisam ga prepoznala. To jednostavno nije bio on. Imao je te trenutke kad bi mu pogled postao prazan, kapci spušteni, i niste mogli doprijeti do njega - ispričala je jednom prilikom Sharon.

Srećom, u kući nisu bili sami, pa je incident zaustavljen na vrijeme, a pozvana je policija. Nakon tog napada, sud im je odredio razdvojenost, a Ozzy je završio na rehabilitaciji. No to nije bio kraj njezinim patnjama. Tijekom godina, Ozzy ju je više puta prevario, s dadiljama njihove djece i djevojkama koje je upoznao na koncertima, ali najpoznatija afera bila je ona s frizerkom Michelle Pugh, koja je trajala četiri godine. - Navikla sam na to da ima djevojke s turneja, ali kad znaš ime, adresu i gdje ta osoba radi – to je sasvim druga stvar. Tada znaš su upletene i emocije - rekla je Sharon koju je ta prevara dovela do sloma. - Popila sam hrpu tableta, zaključala se u spavaću sobu i pomislila: 'Moja djeca su odrasla, dobro su, mogu se brinuti o sebi'. Srećom, sobarica me slučajno pronašla - otkrila je.

Ozzy, poznat po ovisnostima i nepredvidivom ponašanju, kasnije je izjavio: - Svi mi griješimo. Sretan sam što imam Sharon i što me nije napustila, iako sam joj slomio srce. Ponekad sjednem i pitam se – što mi je, dovraga, bilo? Vjerojatno to nikad neću razumjeti. Nakon što mu je 2003. dijagnosticirana Parkinsonova bolest, upravo mu je Sharon bila najveća podrška. Nije ga napustila nakon svih izdaja, nasilja i razočaranja, pa mu nije okrenula leđa ni u trenucima kad mu je bila najpotrebnija.