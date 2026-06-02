VIDEO Splitskom Mad Maxu automobil prešao preko noge: Drugi mu pomagali da se izvuče

Poznati splitski influencer Adrian Petričević, znan i kao 'splitski Mad Max' na društvenim mrežama obično pokazuje kako izgleda njegov život u kojem se najviše ističe ljubav prema automobilima, motorima i brzini. Adrian vozi i utrke, a sada je objavljena jedna snimka s utrke koja je zabrinula mnoge. Naime, snimka nezgode koja se dogodila tijekom Donut International Cupa prikazuje automobil kojim je upravljao Toma Ostojić. Toma prolazi kraj mjesta na kojem stoji Adiran koji pada, a kasnije mu drugi pokušavaju izvući nogu koja je ispod kotača. Unatoč nezgodi, Adrian je poručio da ga ozljeda neće zaustaviti. Uz objavljeni video napisao je: "Dođite sutra vidjet kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama.'

Podsjetimo, Petričević se početkom svibnja oženio svoju Anju. Djevojku koji je zaprosio na početku ove godine na pješčanoj plaži u Dubaiju samo pola godine ranije je upoznao i s njom započeo vezu. - Ti si sve što sam ikad mogao zamislit da neka cura može imat i bit. Bog me s tobom počastio za sve dobro što sam napravio u životu - napisao je influencer pored romantičnog videa. Anjin potvrdan odgovor zapečatili su poljupcima i zagrljajima, uz ovacije prisutnih prijatelja.