FOTO Pjevačica na intimnoj ceremoniji izrekla sudbonosno 'da' dugogodišnjem partneru i oduševila jednostavnim izdanjem

Glazbena zvijezda Dua Lipa (30) i glumac Callum Turner (36) izrekli su sudbonosno 'da' u gradskoj vijećnici Old Marylebone u Londonu. Par je građanski brak sklopio na intimnoj ceremonija pred najbližim prijateljima i članovima obitelji, a planiraju i raskošno trodnevno slavlje na Siciliji, piše Daily Mail. Dua je stigla u odijelu kojem je dodala bijeli šešir i rukavice, držeći za ruku svog novopečenog supruga koji je nosio tamno odijelo i kravatu.

Duino Schiaparelli odijelo bilo je dizajn Daniela Roseberryja koje donosi spoj savršeno krojenog sakoa te asimetrične suknje. Schiaparelli kao odabir nije bilo preveliko iznenađenje jer Dua kreacije Daniela Roseberryja često bira za najvažnije red carpet trenutke Vanity Fair partyja ili dodjele Golden Globes nagrada. Ova kombinacija bila je savršeni balans između klasičnog i suvremenog. Uz odijelo, dua se odlučila za klasične salonke kuće Christian Louboutin.

Skromna londonska ceremonija navodno je bila tek formalnost prije glavnog događaja - raskošne proslave na talijanskom otoku, koja počinje u četvrtak i trebala bi okupiti brojne zvijezde. Među gostima se, prema napisima, očekuju i glazbenice Charli XCX i Tove Lo, a šuška se da bi mogao nastupiti i Sir Elton John, s kojim je Dua 2021. snimila hit "Cold Heart". "Unajmili su nekoliko velikih lokacija za ekstravagantno slavlje koje će se odvijati u više dijelova", rekao je jedan izvor. Navodno je modni dizajner Simon Porte Jacquemus, osnivač brenda Jacquemus, kreirao barem jednu vjenčanicu za pjevačicu.

Slavna britanska pjevačica zaruke je potvrdila sreindom prošle godine, a par se zaručio u vrijeme božićnih blagdana. Ovaj atraktivan par u ljubavnoj je vezi od početka 2024. godine, a tijekom mjeseci pojavili su se na raznim događanjima. Prije nego su javno obznanili kako su zajedno, Dua je javno govorila o pronalaženju samopouzdanja nakon što su njezine prethodne veze okončane. Dua je prije Calluma bila u vezi s Anwarom Hadidom, bratom slavnih manekenki Belle i Gigi Hadid. Njihova ljubav potrajala je od 2019. do 2021. godine, a prekinuli su navodno zbog gustih rasporeda i različitih životnih prioriteta.

Osim toga, iza Lipe je i veza s britanskim kuharom i modelom Isaacom Carewom. Njihova je veza bila puna uspona i padova, uključujući prekid 2017. godine pa pomirenje 2018., da bi godinu kasnije konačno raskrstili. U kraćim romansama je bila s s francuskim redateljem Romainom Gavrasom, američkim reperom Jackom Harlowom te frontmenom američkog benda LANY Paulom Kleinom.

Dua lipa rođena je 22. kolovoza 1995. godine u Londonu, a od početka svoje glazbene karijere istaknula se snažnim vokalnim sposobnostima, zaraznim melodijama koje danas pjevaju milijuni te jedinstvenim modnim stilom. Upravo to ju je svrstalo među najutjecajnije izvođače svoje generacije. Odrasla je u glazbenoj obitelji - njezin otac Dukagjin Lipa bio je rock glazbenik, a što je značajno utjecalo na njezinu ljubav prema glazbi. Nakon što se kao dijete preselila s roditeljima u Kosovo, s 15 godina vratila se u London kako bi gradila uspješniju glazbenu karijeru. Paralelno s radom kao konobarica i model, počela je objavljivati obrade pjesama poznatih izvođača na platformi YouTube, privlačeći veliku pažnju glazbenih profesionalaca.

Prvi veliki skok u karijeri ostvarila je 2015. kad je potpisala ugovor s izdavačkom kućom Warner Music Group. Njezin debitantski singl "New Love" bio je uvod u uspješnu karijeru. Ipak, pjesma "Be the One" iz 2015. godine postala je njezin prvi veliki hit, zauzevši vrh ljestvica u brojnim europskim zemljama. Godine 2017. objavila je svoj prvi album "Dua Lipa", koji je uključivao megahitove poput "IDGAF" i "New Rules". Pjesma "New Rules" postala je globalni fenomen, pruživši Dui priliku da osvoji publiku diljem svijeta.

Njezin drugi album, "Future Nostalgia", objavljen 2020. godine, učvrstio je status Due Lipe kao jedne od vodećih pop izvođačica. Album je donio niz plesnih hitova poput "Don't Start Now", "Physical", "Break My Heart" i "Levitating". "Future Nostalgia" kombinirao je retro disco zvuk s modernim pop elementima, što je osvojilo i kritiku i publiku. Album je osvojio Grammy za najbolji pop vokalni album te brojne druge nagrade.

Nakon vrtoglavog samostalnog uspjeha, Dua je poznata i po uspješnim suradnjama s drugim slavnim glazbenicima. Među najpoznatijim su pjesme "One Kiss" s Calvinom Harrisom, "Electricity" sa Silk Cityjem (projektom Marka Ronsona i Dipla) te remiks verzija pjesme "Levitating" s reperom DaBaby. Uz glazbu, Dua Lipa surađuje s modnim brendovima i često je na naslovnicama modnih časopisa, ističući se elegantnošću i originalnošću.

Osim svega navedenog, ono nimalo manje bitno je što Dua ponosno ističe svoje albanske korijene i aktivno sudjeluje u humanitarnim projektima vezanim s Kosovom. Pokrenula je i fondaciju Sunny Hill, koja pruža podršku mladim talentima iz regije. Dua je često glasnogovornica važnih društvenih i političkih tema, promičući jednakost i ljudska prava. Od svega navedenog ova glazbenica danas je simbol modernog popa, modna ikona, a postala je globalni brend. Sa svakim novim projektom, ova talentirana umjetnica nastavlja pomicati granice pop glazbe i inspirirati milijune obožavatelja diljem svijeta. S obzirom na njezinu energiju i inovativnost, budućnost njezine karijere izgleda jednako svijetlo kao i dosadašnji uspjesi.