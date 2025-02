VIDEO Ovo je slovenski predstavnik na Euroviziji! Pjesmu posvetio teško bolesnoj partnerici

Dok se Hrvatska priprema za Doru, nacionalni izbor za pjesmu Eurovizije, iz susjedne Slovenije stižu uzbudljive vijesti – predstavnik te zemlje na prestižnom glazbenom natjecanju u Švicarskoj bit će Klemen Slakonja (39), talentirani glumac, pjevač, komičar i televizijski voditelj.

Slakonja je poznat po svojim sjajnim vokalnim sposobnostima, ali i po humorističkim i satiričnim izvedbama. Javnost ga je upoznala kroz slovensku verziju popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je oduševio transformacijama, a dodatnu slavu stekao je zahvaljujući viralnim video parodijama u kojima je imitirao političke lidere poput Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Osim što se istaknuo kao izvođač, četiri je puta bio i voditelj EMA-e, slovenske verzije izbora za Euroviziju, što mu daje posebno iskustvo i povezanost s ovim glazbenim spektaklom.

Ove godine Slakonja će Sloveniju predstavljati pjesmom "How Much Much Do We Have Left", koja nosi duboku osobnu poruku. Nedavno je na Instagramu, gdje ga prati gotovo 32 tisuće ljudi, podijelio emotivnu priču koja stoji iza ove skladbe.

"Pjesma me vraća u 2016. godinu, samo mjesec i pol dana nakon što je moj video ‘Putin, Putout’ postao viralan i prikupio gotovo 60 milijuna pregleda. U tom trenutku činilo mi se da je međunarodni uspjeh nadohvat ruke. No, tada je moja partnerica Mojca Fatur dobila tešku dijagnozu, što nam je život potpuno preokrenulo. 'How Much Much Do We Have Left' (‘Koliko nam je vremena ostalo’) razmatra krhkost života dok istovremeno slavi Mojcin put do samoizlječenja. Pjesma nosi poruku nade i inspiracije te nas podsjeća da ne uzimamo svoje vrijeme, sebe i svoje voljene zdravo za gotovo. Vrijeme je ograničeno, ali na nama je kako ćemo ga iskoristiti," izjavio je Slakonja, uvjeren da će pjesma odjeknuti diljem Europe i dotaknuti srca mnogih.

Rođen 3. lipnja 1985. u Brežicama, Klemen Slakonja od malih nogu gaji ljubav prema Euroviziji, a ta se strast rodila kad je kao sedmogodišnjak gledao talijanskog pjevača Tota Cutugna kako pobjeđuje s pjesmom "Insieme". Tijekom godina razvio je prepoznatljiv glazbeni stil, kombinirajući različite žanrove i produkcijske tehnike, čime je stekao poseban status na slovenskoj glazbenoj sceni.

Posljednjih godina posvetio se stvaranju autorske glazbe, a njegovo sudjelovanje na Euroviziji doživljava se kao veliki korak u njegovoj karijeri. Slovenci s nestrpljenjem iščekuju njegov nastup na pozornici u Baselu, uvjereni da će ih Slakonja dostojno predstavljati te donijeti jedinstven spoj talenta, emocije i umjetničkog izraza.

