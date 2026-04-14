Mlada glumica i slavni sportaš objavili sretnu vijest: 'Nevjerojatno smo blagoslovljeni'

"Naša djevojčica je stigla!! Osjećamo se nevjerojatno zahvalno i blagoslovljeno te uživamo u ovim ranim trenucima. Hvala vam puno na ljubavi i lijepim željama." Ovim je riječima slavni par, glumica i pjevačica Hailee Steinfeld i quarterback Buffalo Billsa Josh Allen, u četvrtak potvrdio dolazak svog prvog djeteta. Sretnu vijest podijelili su na jedinstven način, putem Haileenig newslettera "Beau Society" na platformi Substack, u objavi simbolično nazvanoj "Special Delivery" (Posebna isporuka). Objava je sadržavala i ilustraciju rode koja nosi bebu, a umjesto fotografije ili dodatnih detalja, par je odlučio prve trenutke sa svojom kćeri zadržati isključivo za sebe, naglašavajući svoju želju za privatnošću u ovom osjetljivom razdoblju.

Ljubavna priča 29-godišnjeg para započela je 2023. godine, a brzo je postalo jasno da je njihova veza ozbiljna. Svoju su ljubav okrunili brakom u svibnju 2025. godine na intimnoj ceremoniji na poznatom ranču San Ysidro u Montecitu u Kaliforniji. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u prosincu, Hailee je na svoj 29. rođendan podijelila vijest da očekuju prinovu. U emotivnom videu, snimljenom u snježnom krajoliku, pokazala je trudnički trbuh dok ju je suprug nježno ljubio, a snimku su kasnije podijelili i na društvenim mrežama, gdje je Allen u komentarima jednostavno napisao: "Volim te".

Oboje su u mjesecima koji su uslijedili otvoreno govorili o uzbuđenju zbog dolaska djeteta. Allen je u jednoj izjavi naglasio kako će mu uloga oca biti najvažnija u životu. "To je nešto što ću nositi s velikim ponosom. Bit će to najvažnija stvar koju ću ikada raditi, biti tata. Volim biti nogometaš i quarterback za Buffalo Bills, ali ovome se neizmjerno veselim", rekao je sportaš, dodavši kako je svjestan da će mnoge stvari morati učiti u hodu. Slične osjećaje dijelila je i Steinfeld, koja je u jednoj od svojih objava opisala kako se njezin svijet počeo širiti na prekrasne načine. "Spremamo se upoznati nekoga koga već toliko volimo. Pokušavala sam pronaći riječi kojima bih opisala taj osjećaj, ali još ih nemam. Možda je u tome i poanta", napisala je tada.

Iako je objava stigla u četvrtak, nagađanja o tome da je glumica već rodila započela su još u ožujku, kada je propustila svečanu dodjelu Oscara. Njezin izostanak bio je posebno primjetan s obzirom na to da je njezin film "Sinners" bio nominiran u više kategorija i da je za ulogu u njemu dobila brojne pohvale. Šuškanja je dodatno potaknuo njezin kolega iz filma, glumac Michael B. Jordan, koji je tada u jednom intervjuu natuknuo da se Hailee priprema za najvažniju ulogu u životu, onu majčinsku, dajući do znanja da je dolazak bebe pitanje dana.

Vijest o rođenju djevojčice izazvala je pravu euforiju među navijačima Buffalo Billsa, poznatima pod nazivom "Bills Mafia". Klub je na društvenim mrežama objavio fotografiju svog najboljeg igrača uz jednostavan, ali moćan opis: "Girl dad" (Tata curice), čime su mu dodijelili novi, dirljivi nadimak. Obožavatelji su bili još kreativniji, preplavivši internet čestitkama i porukama dobrodošlice novoj članici njihove zajednice. "Princeza Buffala je stigla!", "Rođena je princeza Mafije! Živjeli!", "Josh Allen kao tata curice je nepobjediv. Već je omotan oko njezinog malog prsta", samo su neki od komentara koji svjedoče o tome koliko je par omiljen u Buffalu.

Osim što uživa u obiteljskoj sreći, Josh Allen je i jedan od najuspješnijih i najplaćenijih sportaša današnjice. Prošle je sezone potpisao šestogodišnji ugovor vrijedan 330 milijuna dolara, a proglašen je i najkorisnijim igračem (MVP) NFL-a za 2024. godinu. Dolazak kćeri dogodio se u vrijeme dok se oporavlja od ozljede stopala koju je zadobio krajem prošle sezone i zbog koje je morao na operaciju. Ipak, prema posljednjim informacijama, Allenov oporavak teče prema planu te se očekuje da će biti potpuno spreman za početak nove sezone. Dok on brusi formu za povratak na teren, on i Hailee uživaju u najslađim trenucima s prinovom, a njihovi obožavatelji diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju otkriti koje su ime odabrali za svoju "mafijašku princezu".

*dijelom uz pomoć AI