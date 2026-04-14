Miss Universe šokirala mnoge izjavom: 'Ne bih nikome savjetovala da se prijavi na izbor'

Organizacija Miss Universe izdala je službeno pojašnjenje nakon što se aktualna pobjednica Fátima Bosch suočila s kritikama zbog savjeta upućenih budućim natjecateljicama. Tijekom prošlomjesečnog foruma za žene u El Salvadoru, Bosch je izjavila kako nikome ne bi preporučila prijavu na izbor ljepote, što je izazvalo brojne reakcije javnosti. Glasnogovornik organizacije je u izjavi za People pojasnio kako su njezine riječi krivo protumačene. Na forumu "Žene koje transformiraju", održanom krajem ožujka u Santa Tecli, 25-godišnja Bosch je na pitanje iz publike o savjetu za buduće natjecateljice odgovorila neočekivano, rekavši kako iskreno ne bi savjetovala takav korak. Ipak, naglasila je da utjecaj titule ovisi o samoj osobi te da bi platformu trebale koristiti one žene koje imaju važne projekte kojima žele dati vidljivost.

Bosch je dodala kako vjeruje da ju je Bog postavio na to mjesto, ali da u natjecanje nije ušla na tradicionalan način. Umjesto pukog poticanja na sudjelovanje, poručila je zainteresiranima da prvo razviju projekt s trajnim utjecajem. Priznala je da joj je razdoblje nakon pobjede bilo iznimno teško jer izbori nisu navikli na žene koje ne odgovara zadanim mjerama ili imaju vlastiti glas, opisavši iskustvo nošenja krune kao zastrašujuće. Miguel Ángel Martínez, glasnogovornik Miss Universe, istaknuo je za People kako su njezine izjave podložne različitim interpretacijama. Pojasnio je da Bosch nije željela obeshrabriti žene ili umanjiti vrijednost izbora, već ukazati na to da je to samo jedan od načina za izražavanje ambicija i svrhe. Dodao je kako organizacija već desetljećima služi kao globalna platforma za osnaživanje žena. Put Fátime Bosch do titule bio je obilježen i sukobom s izvršnim direktorom Nawatom Itsaragrisilom na Tajlandu.

Početkom studenog prošle godine, Itsaragrisil je tijekom prijenosa uživo prozvao Bosch zbog navodnog odbijanja fotografiranja, što je ona odmah demantirala. Na njegov upit zašto stoji, odgovorila je da to čini jer ima svoj glas i jer smatra da je ne poštuje kao ženu. Nakon što je Itsaragrisil pozvao osiguranje, Bosch je napustila prostoriju u pratnji nekoliko drugih natjecateljica. Itsaragrisil se kasnije putem Instagrama ispričao zbog incidenta, poručivši natjecateljicama da mu je žao ako se itko zbog te rasprave osjećao loše ili pogođeno.