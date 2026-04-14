FOTO Naš glazbenik jako zabrinuo obožavatelje: 'Prisiljen sam otkazati sve koncerte planirane za 2026. godinu'

Naš poznati violončelist Stjepan Hauser neugodno je iznenadio svoje obožavatelje! Hauser se javio na društvenim mrežama te fotografijom sve zabrinuo, a niti tekst koji je uslijedio nije imao pozitivan ton. Na fotografiji se vidi kako se violončelist bori sa zdravljem, a zbog toga mora otkazati sve koncerte do kraja 2026. godine.

"Teška srca vam moram reći da sam prisiljen otkazati sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahtijeva hitnu pozornost i odmor. Molim vas da znate kako je ovo privremeno stanje i da sam u potpunosti posvećen oporavku. Ovo nije nešto što sam ikada želio napisati. Zaista sam se veselio povratku na pozornicu i ponovnom dijeljenju tih trenutaka s vama. U ove koncerte već je uloženo puno ljubavi, rada i pripreme, što ovu odluku čini još težom. Prema savjetu liječnika, sada moram staviti svoje zdravlje na prvo mjesto kako bih se u potpunosti oporavio i što prije vratio glazbi i vama. Svima koji su planirali doći i s nestrpljenjem čekali ove koncerte, iskreno se ispričavam. Ovo je jednako bolno i razočaravajuće za mene kao i za vas. Hvala vam od srca na razumijevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu riječima opisati. Veselim se što ću vas uskoro ponovno vidjeti", napisao je Hauser u opisu objave uz fotografiju na kojoj je pozirao s ovratnikom.

Podsjetimo, ova godina nije baš dobro počela za Hausera. U ožujku su mu otkazani svi planirani nastupi u baltičkim zemljama. Odluka je uslijedila nakon burnih reakcija javnosti na video koji je glazbenik objavio na Instagramu. "Hauserovi nastupi u baltičkim državama su otkazani. Na zahtjev umjetnika nećemo davati dodatne izjave ili komentare", kratko su poručili iz agencije, javlja LRT.

Kako prenose strani mediji, okidač je navodno bio video iz Hauserova projekta "Music Unites the World", u kojem izvodi melodije iz raznih zemalja. U spornoj snimci, uz pozadinu Moskve i istaknute ruske simbole, violončelist izvodi poznatu narodnu pjesmu "Kalinka". U jeku ruske agresije, potez je u baltičkim državama, koje imaju strogu politiku prema ruskim simbolima, protumačen kao neprimjeren.

Objava je izazvala lavinu kritika, posebno među njegovim ukrajinskim pratiteljima. Situaciju nisu smirile ni kasnije Hauserove objave u kojima izvodi ukrajinsku i litavsku skladbu. Iako su organizatori ranije najavili da je za koncert u Vilniusu planirao izvesti i litavsku skladbu, čini se kako je nastala kontroverza bila presudna.

Stjepan Hauser, koji je slavu stekao kao član dvojca 2Cellos, izgradio je uspješnu samostalnu karijeru nastupajući u više od 40 zemalja diljem svijeta i surađujući s velikanima poput Andree Bocellija i Eltona Johna.