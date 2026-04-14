privedene dvije osobe

VIDEO Horor! Bivši suprug slavne glazbenice propucan ispred casina, policija otkrila detalje napada

14.04.2026.
u 21:15

Glazbenik je hospitaliziran i u stabilnom je stanju, a policija je privela dvije osobe povezane s napadom

Američki reper Offset, bivši suprug reperice Cardi B i član rap sastava "Migos", ranjen je u pucnjavi ispred casina na Floridi, prenosi TMZ. Napad se dogodio na prostoru za preuzimanje vozila ispred poznatog hotela Seminole Hard Rock. Reper je zadobio je ozljede koje, srećom, nisu opasne po život te je odmah prevezen u bolnicu.

Lokalna policija brzo je reagirala i osigurala mjesto događaja. - Upoznati smo s incidentom koji je rezultirao ozljedama koje nisu opasne po život - kratko su poručili u priopćenju. Potvrdili su da su u vezi s napadom privedene dvije osobe te da je lokacija sigurna za javnost, dok istraga o motivima pucnjave i dalje traje.

Ubrzo se oglasio i reperov glasnogovornik kako bi umirio zabrinute obožavatelje. - Offset je upucan i trenutno je u bolnici. Stanje mu je stabilno i pod stalnim je nadzorom - rečeno je za američke medije. Izvori bliski glazbeniku potvrdili su da se dobro oporavlja i da nije smješten na odjel intenzivne njege, no zasad nije poznato gdje je točno pogođen.

Ovaj napad dogodio se u turbulentnom privatnom razdoblju za glazbenika, koji je u procesu razvoda od Cardi B nakon gotovo sedam godina braka. Bivši par, koji je zahtjev za razvod podnio 2024. godine, ima troje zajedničke djece. Nemila situacija podsjetila je na veliku tragediju iz studenog 2022., kada je u pucnjavi u Houstonu smrtno stradao Offsetov rođak i kolega iz popularne grupe "Migos", reper Takeoff.
