KRENULA JE U KAMPANJU

Ava Karabatić najavila povratak u politiku: Pet godina nije puno, ali obećajem, sve ću vas zadovoljiti

Split: Ava Karabatić glasovala na parlamentarnim izborima
14.04.2026.
u 14:00

Podsjetimo Ava je i 2024. godine najavila pratiteljima kako će skupljati potpise za svoju kandidaturu za predsjedničke izbore koji su se održali te godine

Tijekom vikenda Ava Karabatić je s javnosti podijelila informaciju kako ju je u Beogradu u stanu napao njezin partner te kako je zbog težine ozljeda završila na hitnom prijemu. Jučer je sve objave uklonila i objasnila je kako to radi zbog cijelog postupka za koji želi da prođe neometano. "Kako bih omogućila nadležnim institucijama neometano vođenje pravnog postupka. Želim da se pravda kroji u sudnici, a ne na društvenim mrežama. Iz ovoga izlazim jača, fokusirana na budućnost, uz neizmjernu zahvalnost svima vama na nevjerojatnoj podršci koja mi je u ovim trenucima bila vjetar u leđa", napisala je Ava. Nedugo nakon toga najavila je kako se opet vraća u političke vode i kandidirat će se za predsjednicu. 

"Danas okrećem novi list i najavljujem svoju službenu kandidaturu za predsjednicu RH 2029. Osjećam se spremnije nego ikada da energiju koju smo zajedno pokrenuli usmjerim u bolju budućnost svih nas. Moja kampanja počinje danas. Hvala svima na ogromnoj podršci. Kažu neki da se to ne može, ali ja vam tvrdim: Službeni slogan: 5 godina nije puno, ali obećajem, sve ću vas zadovoljiti.", poručila je Ava u najavi svoje kandidature. Podsjetimo Ava je i 2024. godine najavila pratiteljima kako će skupljati potpise za svoju kandidaturu za predsjedničke izbore koji su se održali te godine. 

"Ovim putem želim obavijestiti javnost da službeno objavljujem svoju kandidaturu za predstojeće predsjedničke izbore. Kao profesorica talijanskog i latinskog jezika, s diplomom stečenom na državnom sveučilištu, naglašavam važnost obrazovanja, kulture i profesionalnog pristupa u svim aspektima društvenog djelovanja. S obzirom na to, zahtijevam da me se u javnosti oslovljava mojim stvarnim stručnim i akademskim kvalifikacijama, a ne senzacionalističkim etiketama poput 'starleta', koje omalovažavaju moj trud i rad",  poručila je Ava tada. Kultura, obrazovanje i društvena odgovornost bili su temelj njezinog programa i cilj joj je bio, kako je tada naglašavala, zajednički izgraditi društvo u kojem se cijeni rad, stručnost i inovativnost.

kandidatura predsjednički izbori showbiz ava karabatić

