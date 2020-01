VIDEO Lucija Lugomer twerkala tik pred porod pa objavila snimku: 'Ono kad jednostavno poludiš'

Lucija Lugomer uskoro će na svijet donijeti svoje prvo dijete, sina Leona. Plus size model odbrojava dane do poroda i vrijeme uglavnom provodi kod kuće. Posljednjih dana muku muči s prehladom zbog na koju se požalila svojim pratiteljima na Instagramu uz video na kojem pleše po stanu u stanu ležernom izdanju.

- Ono kad jednostavno poludiš. S obzirom na to da mi je motivacija ravna nuli zbog ove prehlade koja se pojavila drugi puta u mjesec dana...da, pronalazak stvari koje me animiraju su rijetkost. Znaš koliko je sati kad ti doktorica veli ‘Imaš osjećaj kao da danonoćno roniš? E TO - to je taj osjećaj!’ Eh, tako ti je to mala moja, kad gađaš ljeto umireš od vrućine, a kad čekaš zimsko dijete sve prehlade su tvoje! - napisala je Lucija pa se osvrnula na svoj posao.

- Sve si razmišljam kakva sam ja to uopće Influencerica kad si nisam našla sponzorstvo za wc papir jer mi je on s obzirom na začepljen nos i sinuse trenutno najbolji frendić. Ispadam iz štosa! - dodala je Lugomer.

Otkrila je i kako je beba odlično. - Leon je super, izričito voli tuci u rebra pa čisto da njemu ne bude dosadno dok mama lezi (kako su joj naredili) morali smo se ipak malo razgibati pa se nadam da smo vama stvorili potrebitu animaciju gdje god bili, bolesni doma, zdravi na poslu ili pak bolesni na poslu - trudni bili ili ne bili - zaključila je Lucija koja svoje prvo dijete očekuje sa suprugom Danijelom Grlićem.