VIDEO Justin Bieber napao fotografe: 'Gubite se, novac je jedino što vas zanima'

Pop zvijezda Justin Bieber ponovno je dospio u središte medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog nove glazbe ili modnih odabira, već zbog žestokog verbalnog sukoba s paparazzima u Palm Springsu, Kalifornija. Incident se dogodio dok je pjevač s prijateljima ulazio u lokalni kafić, samo nekoliko dana uoči početka poznatog glazbenog festivala Coachella. Snimka sukoba, koju je objavio portal TMZ, brzo se proširila internetom, izazivajući zabrinutost među obožavateljima zbog Bieberovog ponašanja.

Sve je započelo kada je Bieber, primijetivši fotografe kako ga čekaju s upaljenim kamerama i mobitelima, odmah prekrio lice. Jedan od fotografa pristojno ga je pozdravio s "Dobro jutro", no Bieberov odgovor bio je sve samo ne ljubazan. "Ne! Nije dobro jutro! Već znate. Zašto ste ovdje?" odbrusio je vidno iznervirani pjevač. Umjesto da uđe u kafić, 31-godišnji Bieber krenuo je direktno prema skupini fotografa.

