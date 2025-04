Nina Badrić odgodila koncert u Beogradu: 'U takvoj atmosferi nemoguće ga je održati'

Pjevačica Nina Badrić odgodila je svoj koncert u Beogradu koji je bio zakazan za subotu, 12. travnja 2025. godine u beogradskoj Areni. Novi datum održavanja koncerta je 17. svibnja 2025. godine. "Koncert Nine Badrić u beogradskoj Areni je odgođen. Zbog svima jasnih razloga u kojima je u takvoj atmosferi nemoguće održati koncert na visoko profesionalnoj razini odlučili smo se za novi termin", piše na Instagramu Nine Badrić koja se svima i zahvalila na razumijevanju. Premda se ne navodi razlog odgode sve se događa u trenutku kada je troje hrvatskih državljana protjerano iz Srbije u posljednja tri dana. Među njima je i voditelj predstavništva Hrvatske gospodarske komore, koji godinama živi u Srbiji.

Koncert je dio Ninine turneje pod nazivom Moji ljudi, koja je započela nastupom u Areni Zagreb, a kojom pjevačica slavi 30 godina karijere. Svojim vokalom i dobro poznatim pjesmama rasprodaje koncertne prostore od Slovenije do Makedonije.

- Ipak je tu puno godina, truda i pjesama koje su obilježile mnoge generacije. To je moja najveća radost. Sve te neke mlade generacije ponovno su pribirale pjesme koje su nastale kad se oni možda nisu ni rodili, a da ne pričam o mojoj generaciji s kojom sam ja sazrijevala i oni sa mnom. Ono što je opet još jedan dodatni bonus to su ljudi sa svojih 70+ koje ja vidim na svojim koncertima i gdje mi srce pjeva od sreće - ispričala je Nina.

GALERIJA: Upoznajte finalistice Izbora za Miss Universe Hrvatske, pozirale su u crvenom bikiniju

Još kao 18-godišnjakinja odlučila je posvetiti se glazbi, no njezin prvi profesionalni nastup nije prošao onako kako je zamišljala – niti je imala publiku, niti je bila plaćena. "Prvi profesionalni nastup odradila sam u Omišlju na Krku i dobro ga pamtim. Na cijelom nastupu bili smo samo konobar i ja. Naravno, na kraju večeri nisam dobila ni honorar jer je vlasnik kluba zaključio da, s obzirom na to da nitko nije došao, nemam razloga biti plaćena. Rekla sam mu da nema problema – mene ionako tada nitko nije poznavao – ali sam mu s osmijehom poručila da će za nekoliko godina itekako znati tko sam," prisjetila se danas 52-godišnja pjevačica za In Magazin.

Progovorila je i o svom ljubavnom životu o kojem rijetko govori. Nina je otkrila da kada je u pitanju njezin ljubavni status da je sretna. - Znaš da se ljubav kao ni kašalj ne može sakriti prema tome kad vidiš da blistam i osmijeh mi je oko glave, onda ćeš znati što je - rekla je Nina. Nina je osim ove teme progovorila i o tome kako je biti žena u showbiznisu. - Ne samo u showbiznisu nego uspješna žena, trebaš imati čvrst karakter da izguraš svoje priče u životu. Ako si ovakva, onda si neambiciozna, ako si onakva, onda si ne znam kakva... i onda se svakakvi epiteti pripisuju ženama koje uspiju u životu i bilo čemu. Dok ste vi muškarci lišeni pola toga - izjavila je.

VIDEO: Marija Selak Raspudić nekad i sad: Kako se hrvatska političarka stilski mijenjala tijekom godina