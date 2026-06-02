Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVOST

Nina Badrić otkrila čime bi se bavila da nije pjevačica, a evo što obavezno nosi u torbici

Foto: Gordan Svilar/bravo! KIDS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
02.06.2026.
u 08:00

Prisjećajući se svojih početaka, otkrila je da je vrlo rano znala čime se želi baviti u životu

Jedna od najomiljenijih pop zvijezda, Nina Badrić, gostovala je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo kids radiju, gdje ju je ugostila najmlađa radijska voditeljica u Hrvatskoj - Maša Gavranić. "Drago mi je da si me pozvala. Jako sam se radovala. Čula sam da si fantastična, pravi profesionalac, ali nisam znala da si tako lijepa. Dovela sam ti i Tota", rekla je Nina kroz osmijeh.

Prisjećajući se svojih početaka, otkrila je da je vrlo rano znala čime se želi baviti u životu. "Imala sam devet godina kad sam se upisala u zbor Zvjezdice, ali sam i ranije znala da ću biti pjevačica kad narastem. Pravila sam se da sam najbolja, mikrofon bi mi bio lak za kosu ili četka. Kad bi me roditelji poveli na svadbu ili feštu, onda bih ukrala pjevačici mikrofon dok je na pauzi", ispričala je.

Na Mašino pitanje koja joj je omiljena pjesma koju je otpjevala, Nina je rekla: "Možda 'Čarobno jutro'. Mislim da je to pjesma koja će ostati za sva vremena." Iako joj je glazba obilježila cijeli život, priznaje da postoje trenuci kada joj je potrebna tišina.

Nina Badrić u centru Zagreba srela talijansku glazbenu legendu: 'Naravno, žicala sam fotku!'
1/21

"Nećeš vjerovati, ali nikad ne pjevam pod tušem. Čak nekad ne slušam glazbu dok sam u autu. Stalno sam u studiju, na koncertima, život mi je obilježen glazbom, tako da se nekad odmorim kad mogu. Na moru su mi cvrčci glazba", rekla je Nina, otkrivši i koliko voli boraviti uz more: "Tamo mi je sve super. Tamo ništa ne raditi mi je zakon."

U razgovoru nije nedostajalo ni zabavnih pitanja. Kada bi se na jedan dan mogla zamijeniti s nekim drugim zanimanjem, izbor bi bio vrlo jednostavan. "Zamijenila bih se s nekom kuharicom da uvijek mogu jesti finu hranu", kroz smijeh je priznala glazbena diva.

Otkrila je i da je privatno najčešće možemo vidjeti u opuštenim izdanjima: "Više volim trenirku privatno. Evo danas imam tenisice. Ali mi je lijepo i kad me drugi srede za nastup, naprave mi neku lijepu haljinu poput tvoje sada." Na kraju je Maši dopustila i mali uvid u svoju torbicu. "Ti možeš slobodno zaviriti u moju torbicu. Imam mobitel, novčanik i nosim vrećice za psa i neke grickalice za njega. Torba mi je kao i svaka druga, prepuna beskorisnih stvari. Ova je sad mala, a na put uglavnom nosim veliku torbu u kojoj ništa ne mogu naći. Tako je to kod nas cura", zaključila je Nina.

Ključne riječi
bravo! Nina Badrić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bekim Fehmiu
Video sadržaj
18
SVI SU MU SE DIVILI

Svijet je napustio zgrožen srpskim nacionalizmom, a bio je prvi jugoslavenski glumac koji je uspio u Hollywoodu

Rođen u Sarajevu u albanskoj obitelji s Kosova, odrastao u Prizrenu i školovan u Beogradu, Fehmiu je bio utjelovljenje Jugoslavije u najboljem izdanju: talentiran, otvoren svijetu, sposoban premostiti kulture. Postao je prvi istočnoeuropski glumac koji je zaigrao u Hollywoodu u vrijeme Željezne zavjese, svjetska zvijezda koja se družila s Avom Gardner, no istovremeno i čovjek nesalomljivih principa

taylor swift i travis kelce

U tajnosti! Brojni poznati stižu na vjenčanje pjevačice i NFL zvijezde, a on se uključio u rasprave o prezimenu koje bi trebali uzeti

Uz članove obitelji i prijatelje, tu će biti i mnogo njihovih VIP prijatelja. Američki tabloidi tako navode da će među gostima sigurno biti glumica Zoë Kravitz, kao i glazbenik Ed Sheeran sa suprugom Cherry Seaborn te sestre Haim, britanska glazbenica i glumica Suki Waterhouse, Gigi Hadid, Selena Gomez i Cara Delevingne. S Travisove strane među uzvanicima se posebno ističe Andy Reid, trener Kansas City Chiefsa

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!