VIDEO Indira uoči nastupa na Dori zaplesala sa suprugom na mokrom podu i sve nasmijali do suza

Indira Levak stigla je u Opatiju povodom sutrašnje Dore, a s njom je stigao i suprug. Svojim obožavateljima javila se na Instagramu objavivši snimku kojom je sve dobro nasmijala.

Opatijska dvorana pomalo se sprema za glazbeni spektakl kojim će se odlučiti tko će nas predstavljati na Euroviziji u Nizozemskoj. HRT je prije nekoliko dana objavio kompletan popis izvođača, među kojima je i Indira Levak s pjesmom 'You Will Never Break My Heart'.

Posljednjih se dana Indira neumorno priprema za svoj nastup, a u pauzama od probi uživa u Opatiji sa suprugom, što pokazuje i video koji je objavila.

Hrvatska pjevačica objavila je na Instagramu video snimku na kojoj se vidi kako u predvorju jednog opatijskog hotela supružnici plešu u papučama i kućnom ogrtaču, no ono što je sve nasmijalo jest činjenica da oboje gube ravnotežu.

- Fuck! Zamjenu molim - napisala je Indira.

Podsjetimo, bivša članica glupe Colonija na svom je Instagramu objavila i važnu vijest za svoj ovogodišnji nastup na Dori.

Foto: Instagram

- Ovo je Doron Medalie. Prije dvije godine je pobijedio za Izrael na Eurosongu, kao autor pjesme ‘Toy’. Sretna sam sto je upravo on nase pojacanje kao koautor pjesme ‘You Will Never Break My Heart’, koju smo napisali Branimir i ja! 29.02. tim Indira će razvaliti pozornicu! Mi smo spremni! Tko će glasati za nas? - napisala je Indira prije nekoliko dana uz video na Instagramu, a promatrajući njezine fotografije na društvenim mrežama, čini se kako je za koreografiju zadužen Igor Barberić, a uz nju će plesati Helena Janjušević i Valentina Walme, kojih se sjećamo iz emisija 'Tvoje lice zvuči poznato' i 'Ples sa zvijezdama'.