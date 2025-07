VIDEO Igor Štimac otvorio vrata obiteljskog imanja, pogledajte neviđeni luksuz i vrhunski pogled

Igor Štimac, legendarni vatreni i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, na Instagramu je objavio video na kojem je pokazao djelić obiteljskom imanja U Slivnu, općini iz koje pogled puca ravno na novi Pelješki most. Tamo se smjestilo vinogorje Komarna i vinarija Rizman, čiji je vlasnik Igorov brat Damir. Inaće, njegova vinarija proglašena je u srpnju prošle godine najljepšom europskom vinskom destinacijom u Europi. Igor je u videu pokazao kako izgleda ulaz u vinariju, ali i pogled s balkona direktno na Pelješki most.

Obitelj Štimac bila je prvi investitor i idejni pokretač novog vinogorja Komarna, koje je danas prvo i jedino potpuno ekološko vinogorje u zemlji. Svojom su vizijom potaknuli i druge, pa danas na tom području sedam vinarija obrađuje zemlju koja nikada prije nije bila tretirana pesticidima, stvarajući vina iznimne čistoće i karaktera. Put od prve loze posađene doslovno u kamenu do međunarodnog priznanja bio je dug i zahtjevan, ispunjen golemim trudom i ulaganjima koja se mjere u milijunima eura.

Priča o vinu u obitelji Štimac seže na početak 20. stoljeća, a utjelovljena je u liku pradjeda Mihovila Mije Popicha, rođenog 1885., poznatog pod nadimkom Rizman. On je u dolini Neretve obrađivao osam tisuća trsova, sam praveći vino koje je mukotrpno prevozio trupom do konobe u Opuzenu. Njegov život, koji je potrajao 96 godina, bio je isprepleten s lozom – od borbe s peronosporom, preko iseljeništva u Ameriku, do povratka i sadnje novih vinograda. Upravo je on, pradjed Rizman, odgojio oca današnjih vlasnika, Vladu, nakon što je ovaj s četiri godine ostao bez oca. U čast te stoljetne tradicije i sjećanja na prvog vinara u obitelji, moderna vinarija i svi budući proizvodi nose njegovo ime. Na ulazu u impresivni podrum danas stoje sačuvane fotografije i pradjedove škare za rezidbu kao svjedočanstvo dubokih korijena na kojima je izgrađen suvremeni uspjeh.

Pretvaranje neplodnog krša u 23 hektara vinograda i 7 hektara maslinika bio je pothvat koji je zahtijevao nevjerojatnu upornost. Melioracija tla stajala je i do 70.000 eura po hektaru. Obitelj je izgradila kilometre staza, vlastiti izvor vode i kapelicu sv. Mihovila, obiteljskog zaštitnika. U moderno opremljenu vinariju i smještajne kapacitete s pogledom na Pelješki most uloženo je 1,4 milijuna eura, a velik dio sredstava povučen je iz EU fondova. Njihov pristup temelji se na beskompromisnoj kvaliteti, zbog čega su angažirali vrhunske stručnjake, uključujući i Brazilca Dirceu Vianna Juniora, prvog Južnoamerikanca s titulom Master of Wine. Fokus je na autohtonim sortama, prvenstveno plavcu malom i pošipu, iz kojih nastaju premium vina poput Primusa, Tribidraga i Nonna, koja se danas nalaze na vinskim kartama najboljih hrvatskih restorana.