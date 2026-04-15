Ovotjedna ekipa osvaja desetke, pa tako i Ivan: 'Blago tvojoj ženi'

Ivan je pripremu večere započeo desertom 'Kam gib', a gošće ispravno pretpostavile da je riječ o gibanici od maka. Domaćin je odlučio pripremiti još jednu gibanicu s orasima ako neka od gošća kojim slučajem ne voli mak. Slijedila je priprema glavnog jela 'Pajcekovi cvirki', a Danica je pretpostavila da bi riječ mogla biti o žgancima s čvarcima. Ipak, za glavno jelo pripremio je svinjetinu s umakom od gljiva i žgancima kao prilogom. „Ivan i trema su dva potpuno različita pojma“, komentirala je domaćina Đurđica, a Biserka dodala: „Ivanu je jako važno da prikaže zagorsku tradiciju, kao i svima nama.“

'Ljabuš' je bilo naziv predjela za koje je Biserka rekla kako ju asocira na grah i pogodila, jer je domaćin za predjelo pripremao zapečeni grah s domaćim špekom i pritom komentirao kako mu je ekipa odlična i kako su se svi odlično složili.

Domaćin je svoje gošće dočekao uz prigodne aperitive, ali i zbor i svirače pa je večer započela pjesmom i plesom: „Ja sam se iznenadila da je onoliko ljudi skupio“, komentirala je Danica. „Pun topline, pun radosti što smo došle, u punom smislu riječi svoj“, rekla je, pak, Đurđica.

Kad su se smjestili za stol još jednom su zapjevali i nazdravili mladim vinom, a zatim se posvetili predjelu uz koje je domaćin poslužio i ajvar s gljivama. „Ajvar od gljiva - malo sam bila skeptična“, priznala je Đurđica. Danica nije jela grah za predjelo i rekla: „Jedem ga nekad, ali mi škodi navečer kad ga jedem.“ „Prvo me iznenadilo da je grah bio topli, fini, niti suh, niti gnjecav - pravi okus i sve arome, a za ajvar s gljivama nisam uopće znala da se priprema“, iskrena je bila Đurđica. Glavno jelo Ivan je mudro poslužio tako da je umak od gljiva poslužio odvojeno pa si je svaka gošća mogla uzeti koliko je htjela, a za salatu je poslužio regmet, to jest, maslačak. „Okus glavnog jela bio je vrhunski, meso predobro pečeno, omjer začina pravi“, zadovoljna je bila Đurđica.

Desert se također svidio ekipi i posebno su impresionirane bile kako je domaćin složio tako lijep desert. „Blago tvojoj ženi", komentirala je Biserka zadovoljno, a Ivan rekao kako supruzi priprema gibanicu kad je se ona zaželi. Nakon deserta Ivan je svojim gošćama poklonio slike koje je naslikala njegova prijateljica, pivu s gljivama, koju je domaćin sam pripremio i bocu šljivovice s motivom 'Večere za 5'. Ekipa je večer privela kraju pjesmom, a ocjene su, očekivano, bile fantastične. Tako sva tri ovotjedna domaćina dijele prvo mjesto s osvojenih 40 bodova.