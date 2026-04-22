Omiljeni glumac iz 'Divljih pčela' prekinuo sa zaručnicom pa joj poručio: 'Sve najbolje'

Glumac Ivan Barišić osvojio je naklonost mnogih gledateljica u seriji "Divlje pčele" i to kroz ulogu pisca Nikole Vukasa. Sve do nedavno srce ovog 27-godišnjeg glumca bilo je zauzeto i njegov Instagram profil bio je ispunjen fotografijama sa zaručnicom Monikom. Te fotografije su nedavno nestale, a razlog je prekid zaruka koje je Ivan potvrdio u razgovoru za Gloriju te je rekao kako im veza više nije funkcionirala. "Naravno, njoj želim sve najbolje u životu, a ja sam sada fokusiran na nove projekte i izazove koji me čekaju", izjavio je Ivan i dodao:

"Vjerujem da za svakoga postoji njegova ili njezina srodna duša. Ja se uzdam u dragoga Boga da će meni, kao i svima drugima, pomoći i po tom pitanju. Volio bih imati još veću obitelj od one u kojoj sam odrastao – milijun malih Barišića". Nedavno je završio i svoj angažman na njemačkoj seriji "Betty i njezine dijagnoze". - To sam snimao malo duže od godinu dana i prve epizode u kojima se ja pojavljujem su već izašle - ispričao nam je nedavno Ivan. "Tijekom snimanja je bilo nekoliko dana gdje nisam spavao više od tri sata dnevno kako bih uhvatio let iz Kölna za Split/Zagreb. Samo snimanje u Njemačkoj je malo drugačije nego kod nas, rekao bih da su glavna razlika ljudi. Draže mi je snimati u Hrvatskoj baš zbog ovih divnih kolega. Nijemci su poznati po tome da su malo hladniji narod i to sam najviše primijetio kad sam došao prvi put raditi sad na "Divljim pčelama", rekao je tada.

U profesionalnom smislu ističe kako mu je uzor glumac David Tennant, a životni uzori su mu njegovi roditelji. "U životu, pak, moji najveći uzori su moji roditelji, mama Lucija i tata Tadija, ljudi koji su vjerojatno od mnogo svojih snova odustali kako bi im djeca mogla raditi što god žele u životu. Ne znam hoću li im se ikada moći dovoljno zahvaliti za život koji su mi pružili i za svu žrtvu koju su napravili za mene, moju sestru i moga brata. Hvala, mama i tata!", ističe Ivan.