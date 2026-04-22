VIDEO Pobjednik 'Života na vagi' otkrio broj koji je sve iznenadio: 'Zadnjih dana ništa nije teško'

Pobjednik posljednje sezone showa 'Život na vagi' Dominik Šarić iznenađuje svojom fizičkom transformacijom, a sada se pohvalio novim uspjehom. Dominik se javio na društvenim mrežama gdje je otkrio da mu je trening postao svakodnevica, a rezultati su vidljivi. Uz video iz teretane, Dominik je otkrio da trenutačno podiže 150 kilograma u teretani. "Zadnjih dana ništa nije teško kao što je teško prijeći preko te mentalne prepreke od 150 kilograma u deadliftu", napisao je te tako pokazao koliko je fizički, ali i mentalno napredovao.

Podsjetimo, Dominik se nedavno pohvalio kako napreduje. Objavom iz teretane pokazao je nevjerojatnu snagu i dokazao da njegov put transformacije još nije gotov. Dominik je na svom Instagram profilu objavio video iz teretane u Dugom Selu, gdje je snimljen kako izvodi zahtjevan čučanj s impresivnih 120 kilograma na leđima. U videu je vidljiva njegova potpuna koncentracija i napor koji ulaže u vježbu, a nakon uspješno odrađenog ponavljanja, jasno je vidljivo i olakšanje.

Svoj je pothvat popratio duhovitim opisom koji je nasmijao njegove pratitelje. "Skoro sam preminuo, ali sam čučnuo 120 kg", napisao je Šarić, dodavši emotikon koji plače od smijeha, pokazujući da i u najtežim trenucima zadržava svoj prepoznatljivi smisao za humor.

Ovaj sportski uspjeh dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Dominik Šarić u listopadu 2025. odnio pobjedu u showu "Život na vagi". Njegova transformacija inspirirala je tisuće gledatelja diljem Hrvatske, a on je postao simbol upornosti i dokaz da se velikom voljom mogu postići nevjerojatni rezultati. Ipak, Dominik je uvijek bio iskren o izazovima s kojima se suočava nakon završetka showa. Krajem prošle godine otvoreno je priznao kako se bori s održavanjem kilaže te da je vratio dio kilograma, što je izazvalo veliku raspravu o realnosti takvih transformacija.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

Upravo zbog te iskrenosti, njegova nova objava ima još veći značaj. Ona pokazuje da se Šarić nije predao, već je odlučno nastavio svoju borbu za zdravlje. Njegova predanost treninzima posebno je impresivna s obzirom na to da je privatno posvećen obiteljskom životu. Naime, početkom veljače ove godine, prije nešto više od mjesec dana, Dominik i njegova supruga dobili su svoje peto dijete, kćer čije je ime, kako je otkrio, nadahnuto arkanđelom. Usklađivanje napornih treninga s obvezama oko novorođenčeta i ostale djece zasigurno nije lako, što njegovu disciplinu čini još vrjednijom divljenja.

Iako uz objavu nisu navedeni komentari, Šarićeve objave redovito nailaze na lavinu pozitivnih reakcija i poruka podrške. Mnogi ga vide kao istinsku inspiraciju, ne samo zbog fizičke transformacije, već i zbog otvorenosti kojom govori o svojim slabostima i borbama. Ovaj video nije samo dokaz njegove fizičke snage, već i snažna poruka svima koji ga prate: put prema zdravlju je maraton, a ne sprint, ispunjen usponima i padovima, ali najvažnije je nikada ne odustati. Dominik Šarić ovime je još jednom potvrdio svoj status pobjednika, kako u showu, tako i u svakodnevnom životu.