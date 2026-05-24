VIDEO Ella Dvornik pokazala kako sada izgleda njen život na relaciji Zagreb - Bale i kako provodi vrijeme s kćerima

Vecernji.hr
24.05.2026.
u 18:30

Ella Dvornik, jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, novom je objavom na Instagramu svojim pratiteljima pružila iskren i nefiltriran uvid u svoj tjedan. Kroz brzi video kolaž nazvan "Tjedan u sekundama", prikazala je kako izgleda njezina svakodnevica, a jedan detalj posebno je zapeo za oko njezinim obožavateljima - neprestana putovanja. Video prikazuje Ellu kako nekoliko puta u tjednu vozi na relaciji Zagreb - Bale, a svako putovanje traje oko tri sata u jednom smjeru. Mnogi su se pitali zašto provodi toliko vremena u automobilu, a odgovor leži u njezinoj trenutačnoj obiteljskoj situaciji. Nakon razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Ella živi u unajmljenom stanu u Zagrebu, dok djevojčice borave s ocem u obiteljskoj kući u Balama. Upravo zbog zajedničkog skrbništva, Ella redovito putuje u Istru kako bi provela vrijeme sa svojim kćerima.

Osim dugih vožnji, Ellin tjedan ispunjen je brojnim drugim aktivnostima koje balansira između privatnog i poslovnog života. Video prikazuje scene čišćenja stana, kuhanja, ali i trenutke posvećene poslu za uredskim stolom uz kompjuter i tematske Lego kocke Super Marija. Ipak, najviše pažnje privukli su dirljivi trenuci koje provodi s kćerima.

Zajedno posjećuju zagrebački Muzej povijesti videoigara, gdje se mogu vidjeti memorabilije iz popularne igre Fallout, odlaze u kino CineStar te se druže sa životinjama, gdje jedna od djevojčica mazi merkata. Snimke otkrivaju i detalje iz obiteljskog doma, poput crtanja popularnog lika Kuromi ili slaganja Lego buketa ruža, pokazujući kako Ella uspijeva stvoriti ispunjene dane unatoč logističkim izazovima.

Uz dinamičan video, Ella je svojim pratiteljima postavila i pitanje: "Da možete bilo što u vašem tjednu promijeniti, što bi to bilo?". Pitanje je potaknulo lavinu komentara u kojima su se mnogi poistovjetili s njezinim užurbanim tempom. Iako se Ella nije žalila, njezini su pratitelji otvoreno progovorili o onome što bi sami rado izbacili iz svoje rutine.

Jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je onaj pratiteljice koja je iskreno priznala što joj najteže pada: "Da imam nekog tko mi čisti i kuha jer mi to doslovno oduzima vrijeme, a trebam to raditi svaki dan iz početka... ubije me." Drugi su se u šali požalili na propale dijete i PMS, pokazujući da se, bez obzira na razlike u životnom stilu, mnogi suočavaju sa sličnim svakodnevnim izazovima.

ella dvornik razvod skrbništvo

