Marina ne odustaje od otkrivanja tajni koje su zakopane godine, a u seriju dolaze i novi glumci

Serija 'IQ 160' stigla je na platformu Voyo, a u petak dolazi i nova epizoda. Marina i inspektor Ramljak na novom su teškom slučaju, ubojstvu veterinarke Fani! Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite od petka na platformi Voyo.

Konzultantica Marina u ovoj epizodi spašava život inspektora Ramljaka, već pri samom početku intenzivne istrage o smrti mlade veterinarke - zadužene za egzotične životinje. Istraga vodi Marinu i Ramljaka u zagrebački kvart Prečko, gdje se klupko zločina počinje odmotavati. U epizodnoj ulozi se, među ostalima, pojavljuju i poznata glumačka imena - Zlatko Ožbolt, Miran Kurspahić.

Uskoro se pojavio i prvi sumnjivac za ubojstvo mlade Fani, no ubrzo je s njega maknuta sumnja. Otkriva se čime se sve bavila Fani i kako je zapala u nevolje. Marina suočava svoju majku s istinom i traži odgovore o svemu što se dogodilo nakon Borninog nestanka. Hoće li Marina ikad doznati istinu?

Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite na platformi Voyo.