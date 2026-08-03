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nova epizoda

Marina ne odustaje od otkrivanja tajni koje su zakopane godine, a u seriju dolaze i novi glumci

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
03.08.2026.
u 23:00
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Konzultantica Marina u ovoj epizodi spašava život inspektora Ramljaka, već pri samom početku intenzivne istrage o smrti mlade veterinarke - zadužene za egzotične životinje

Serija 'IQ 160' stigla je na platformu Voyo, a u petak dolazi i nova epizoda. Marina i inspektor Ramljak na novom su teškom slučaju, ubojstvu veterinarke Fani! Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite od petka na platformi Voyo.

Konzultantica Marina u ovoj epizodi spašava život inspektora Ramljaka, već pri samom početku intenzivne istrage o smrti mlade veterinarke - zadužene za egzotične životinje. Istraga vodi Marinu i Ramljaka u zagrebački kvart Prečko, gdje se klupko zločina počinje odmotavati. U epizodnoj ulozi se, među ostalima, pojavljuju i poznata glumačka imena - Zlatko Ožbolt, Miran Kurspahić.

Uskoro se pojavio i prvi sumnjivac za ubojstvo mlade Fani, no ubrzo je s njega maknuta sumnja. Otkriva se čime se sve bavila Fani i kako je zapala u nevolje. Marina suočava svoju majku s istinom i traži odgovore o svemu što se dogodilo nakon Borninog nestanka. Hoće li Marina ikad doznati istinu? 

Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite na platformi Voyo.

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice
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Ključne riječi
voyo IQ 160 showbiz

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