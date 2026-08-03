Marko Perković Thompson objavio važne informacije obožavateljima uoči koncerta u Šibeniku

Uoči proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Marko Perković Thompson 4. kolovoza održat će koncert u Šibeniku na kojem se očekuje oko 27 tisuća posjetitelja. Na društvenim mrežama pjevač je objavio važne informacije za sve koji planiraju dolazak na stadion Šubićevac na kojem će se održati koncert. "Dragi prijatelji, uoči vašeg dolaska na koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku, 4. kolovoza, donosimo nekoliko važnih informacija: Pozivamo vas da u Šibenik dođete već tijekom prijepodneva kako biste izbjegli gužve i bez stresa stigli na koncert. U suradnji s Gradom Šibenikom osigurani su parkirališni prostori: - Industrijska zona Podi – odakle će vas organizirano do stadiona prevoziti autobusi. - Tef – dodatna lokacija za parkiranje.Ulazi na stadion otvaraju se u 17:00 sati, stoga vas molimo da u koncertni prostor dođete na vrijeme kako bismo svima omogućili siguran i nesmetan ulazak. Prenosimo i zamolbu naših vatrogasaca. Zbog visokih temperatura, velike suše i povećane opasnosti od požara, molimo vas da ne koristite i ne palite pirotehnička sredstva, osobito na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama. Čuvajmo jedni druge", piše u poruci posjetiteljima.

Prije nekoliko dana Thompson je objavio i fotografije sa stadiona Šubićevac i pokazao obožavateljima kako su pripreme u punom jeku. Nakon nastupa u Šibeniku, glazbenik će 8. kolovoza održati koncert na stadionu Gospin dolac u Imotskom, gdje već sada traju pripreme za koncert. Marko Perković Thompson ljetni dio nastupa zatvara koncertom u Vukovaru koji je zakazan za 29. kolovoza. Početkom srpnja na godišnjicu svog velikog koncerta na Hipodromu, na kojem je prošle godine okupio pola milijuna obožavatelja, Marko Perković Thompson je održao i koncert u Zaprešiću.