Zvijezda 'Pune kuće' šokirala publiku priznanjem: S 14 godina znala sam da sam alkoholičarka

Glumica Jodie Sweetin gostujući u podcastu Inside of You with Michael Rosenbaum, govorila je o tome kako je još kao vrlo mlada osoba shvatila da ima problem s alkoholom. Rekla je da u njezinoj obitelji postoji povijest alkoholizma te da je to bilo „genetski“. Zvijezda serije "Puna kuća" koju je obožavala i hrvatska publika progovorila je o svojoj borbi s ovisnošću, otkrivši da je u jednom razdoblju trošila tisuće dolara tjedno na drogu. "Uvijek sam znala da je alkoholizam prisutan. Znala sam da alkoholizam i slični problemi postoje u mojoj obitelji, već s 14 ili 15 godina pomislila sam: ‘Oh, ja sam alkoholičarka. Znala sam to, ali odjednom sam shvatila: ‘U redu, sve te stvari sada su mi u glavi i postaje ih puno teže nositi.’“

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Pojasnila je da, iako je počela piti s 14 godina, nikada nije pila na snimanju serije, već tek nakon njezina završetka. Sweetin je također rekla da je u ranim dvadesetima svakodnevno uzimala neku vrstu droge. Dodala je da je kod kuće držala zdjelu u koju bi posjetitelji ubacivali razne tablete koje su imali sa sobom, a ona bi zatim nasumično uzela onu koju izvuče. Iako je 2005. godine otišla na rehabilitaciju, kasnije je ponovno posrnula te priznala da je neko vrijeme i dalje uzimala drogu unatoč tome što je javno tvrdila da je trijezna. Bivša dječja zvijezda ranije je govorila o teškom iskustvu kada se obraćala publici na sveučilištu Marquette u Wisconsinu, u razdoblju kada je javnost vjerovala da je trijezna, dok je privatno i dalje uzimala drogu. Tada se oporavljala od dvodnevnog drogiranja metamfetaminom, kokainom i ecstasyjem. U svojoj knjizi "unSweetined" napisala je:

„Govorila sam o odrastanju pred televizijskim kamerama i o tome koliko je moj život sada sjajan jer sam trijezna, a onda sam usred govora počela plakati. Publika je vjerojatno mislila da su uspomene na moje najteže trenutke bile previše bolne za mene. Ili su možda mislili da su suze samo način na koji glumica želi prenijeti poruku da su droge loše. Ne znam što su mislili. Ali znam što nisu mislili. Nisu mislili da se oporavljam od dvodnevnog tulumarenja uz kokain, metamfetamin i ecstasy. Nisu mislili da ih lažem svakom rečenicom koja je izlazila iz mojih usta.“

U novom razgovoru s Michaelom Rosenbaumom rekla je da je već dugo trijezna te da je alkohol i droga više nimalo ne privlače. Također je uputila ohrabrujuću poruku ljudima koji se bore s ovisnošću i povremenim povratkom starim navikama. „Prečesto sami sebe stjeramo u kut misleći da će drugi toliko strogo osuđivati naše pogreške da ne zaslužujemo drugu, treću, desetu ili petnaestu priliku. Ali zapravo zaslužujemo. Ako o tome razmišljate, možete napraviti promjenu. Možete nešto poduzeti ako ste toga svjesni.“, izjavila je glumica.