JEZIVO ISKUSTVO

Liječnik joj je dao antipsihotike jer je rekla da netko živi na njezinom tavanu, a onda je policija otkrila šokantnu istinu

24.05.2026.
u 14:48

Strahovi su se obistinili na najgori mogući način. Jednog dana, dok je ležala u krevetu, vidjela je kako se poklopac tavana otvara i muškarac proviruje i gleda ravno u nju. Prestravljena, pobjegla je iz stana i pozvala policiju

"Vrijeme je za priču o tome kako su me bez razloga stavili na antipsihotike", stoji u uvodu videa TikTokerice Chloe Spooner, koji je privukao pozornost stotina tisuća ljudi. U svojoj potresnoj ispovijesti, Chloe je ispričala događaj iz svojih ranih dvadesetih, kada je živjela sama u stanu i počela čuti neobične zvukove iznad sebe.

Primijetila je da je poklopac tavana u njezinoj spavaćoj sobi odškrinut te je čula korake i osjećala se kao da je netko promatra. Zbog svoje povijesti s posttraumatskim stresnim poremećajem i anksioznošću, njezini prijatelji, pa čak i prvi susjed, odbacili su njezine brige kao paranoju i simptome njezinog mentalnog stanja. Uvjerena da umišlja, otišla je liječniku te joj je propisan antipsihotik Kvetiapin. No, osjećaj da nešto nije u redu nije nestajao.

Strahovi su se obistinili na najgori mogući način. Jednog dana, dok je ležala u krevetu, vidjela je kako se poklopac tavana otvara i muškarac proviruje i gleda ravno u nju. Prestravljena, pobjegla je iz stana i pozvala policiju. Policajci su na tavanu pronašli beskućnika, za kojeg se ispostavilo da je prijatelj njezinog prvog susjeda. Susjed je cijelo vrijeme znao da se muškarac skriva u njezinom stanu i namjerno ju je uvjeravao da je sve u njezinoj glavi kako bi zaštitio prijatelja.

Njezina je ispovijest izazvala lavinu reakcija na TikToku, gdje su mnogi izrazili bijes i suosjećanje. "Ne mogu vjerovati da se nitko nije potrudio provjeriti, čak i ako ti nisu vjerovali, samo da budeš mirna", napisao je jedan korisnik, a njegov komentar prikupio je tisuće lajkova. Drugi je dodao: "Prijatelji koji ti nisu vjerovali u tvojim najtežim vremenima nisu pravi prijatelji". Mnogi su istaknuli koliko je situacija mogla biti opasnija i pohvalili Chloe što je vjerovala svojoj intuiciji. Ovaj šokantan slučaj primjer je rijetkog, ali stvarnog fenomena poznatog kao "phrogging", gdje se osobe tajno nastane u tuđim domovima, često u tavanima ili skrivenim prostorima. 

