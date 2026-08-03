Pjevačica u pola pet ujutro navalila na pljeskavicu, video je postao viralan. Evo što je poručila

Snimka Due Lipe kako u 4.30 ujutro u Prištini jede pljeskavicu u kratkom je vremenu postala pravi hit na društvenim mrežama. Nakon noćnog izlaska pjevačica se počastila jednim od najpoznatijih balkanskih specijaliteta, a društvo joj je pravila mlađa sestra Rina. Dok je uživala u pljeskavici, Dua je uz osmijeh poručila: "Je*** tost s avokadom." U jednom trenutku Rina joj je uzela zalogaj, nakon čega su sestre pokazale zaslon mobitela na kojem je bilo vidljivo da je već pola pet ujutro. "Vrijeme je za doručak", našalila se pjevačica, a potom dodala: "Balkanski stil."

Video je među pratiteljima izazvao više pozornosti od pojedinih snimki nastupa svjetskih zvijezda, među kojima je bila i Katy Perry, koje je Dua također dijelila na svojim profilima. Brojni korisnici društvenih mreža zaključili su da se pjevačica nakon noćnog izlaska ponaša poput mnogih ljudi na Balkanu – uz pljeskavicu prije povratka kući.

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Britanska glazbena zvijezda albanskog podrijetla u Prištini boravi u povodu Sunny Hill Festivala, koji organizira zajedno s ocem Dukagjinom Lipom. Festival se održava uz potporu njihove zaklade Sunny Hill Foundation, a dio prihoda usmjerava se prema humanitarnim inicijativama, kulturnim projektima te programima namijenjenima mladima na Kosovu.