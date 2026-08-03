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FOTO Kapetan španjolske reprezentacije s djevojkom odmara u našem susjedstvu, evo što su radili

Proslava pobjede španjolske reprezentacije u Madridu
Foto: Europa Press/ABACA/ABACA
VL
Autor
Vecernji.hr
03.08.2026.
u 22:00
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Na području oko žičare Kotor-Lovćen okupio se veći broj turista i navijača koji su prepoznali nogometaša pa su pokušali dobiti autogram ili fotografiju

Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodrigo Hernandez Cascante, poznatiji kao Rodri, nakon osvajanja Svjetskog prvenstva odmara u Crnoj Gori! Rodriju društvo na odmoru pravi dugogodišnja partnerica Laura Iglesias, a par, prema pisanju crnogorskih medija, razgledava prirodne ljepote i znamenitosti ove zemlje. Posjetili su i Nacionalni park Lovćen, a nogometašev dolazak privukao je pozornost.

Na području oko žičare Kotor-Lovćen okupio se veći broj turista i navijača koji su prepoznali nogometaša pa su pokušali dobiti autogram ili fotografiju. Rodri i Laura vozili su se žičarom koja povezuje obalu Bokokotorskog zaljeva s planinskim vrhovima i nudi panoramski pogled. Fotografirani su i za vrijeme posjeta Eko selu Nevidio. Uprava sela objavila je na svom Instagram profilu fotografiju sa slavnim parom i napisala da im je bila velika čast ugostiti ih.

 Iako su jedan od poznatijih sportskih parova, Rodri i Laura svoju vezu nastoje držati privatnom. Dok on postiže uspjehe na nogometnim terenima, 28-godišnja Laura studira i specijalizira kirurgiju. Upoznali su se 2016. godine na Sveučilištu Jaume I u Castellónu, gdje je Rodri studirao poslovnu administraciju i ekonomiju, a Laura medicinu.

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Ključne riječi
odmor Crna Gora Rodri showbiz

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