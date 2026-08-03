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VIDEO Barbara Matić urnebesnim videom pokazala trudnički trbuh i sve nasmijala: Pozirala je u bikiniju u moru

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.08.2026.
u 17:10
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Video prikazuje Barbaru i njenog supruga, srpskog džudaša Filipa Đinovića, u opuštenom morskom izdanju. U kristalno čistom moru, s pitoresknim primorskim gradićem i zvonikom crkve u pozadini, Barbara do prsa uronjena u vodu postavlja ključno pitanje

Naša olimpijska pobjednica, Barbara Matić, ponovno je oduševila svoje pratitelje objavom na Instagramu. Ovog puta, osvrnula se na trudnoću trudnoću na izrazito humorističan način, snimivši kratki skeč sa suprugom koji je mnoge nasmijao do suza.

Video prikazuje Barbaru i njenog supruga, srpskog džudaša Filipa Đinovića, u opuštenom morskom izdanju. U kristalno čistom moru, s pitoresknim primorskim gradićem i zvonikom crkve u pozadini, Barbara do prsa uronjena u vodu postavlja ključno pitanje: "Dušo, je li se vidi da sam trudna?". Filip, koji je na obali, odgovara s osmijehom i karakterističnom gestom prstiju koja sugerira nešto vrlo maleno: "Dušo, k'o mrvica". Barbarin zadovoljni "Okaj, super" uvod je u urnebesni obrat koji je nasmijao njene pratitelje. Ona potom polako ustaje iz mora i u punom sjaju otkriva prekrasan trudnički trbuh, koji je do tog trenutka bio potpuno skriven pod vodenom površinom. "Malo veća mrvica", napisala je Barbara u opisu, dodavši i pitanje za pratitelje: "🍩 ili 🍉 ?"

Podsjetimo, judašica i njezin suprug, srpski judaš trenutačno su u slatkom iščekivanju da postanu roditelji, a Barbara je nedavno za IN magazin otkrila kako se osjeća. ''Ulazimo u zadnje tromjesečje, tako da ima još, nije to tako brzo. Zasad je sve dobro. Vrućine mi još ne smetaju toliko kao drugima. Jutros sam čak i trenirala. Nije to ni blizu onih treninga, ali jednostavno ne mogu. Kad ležim, nisam to ja", kazala je.

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Barbara je da je trudna otkrila u svibnju, a par je sudbonosno 'da' izgovorio u listopadu.  Na fotografiji s vjenčanja objavljenoj na društvenim mrežama, Barbara blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici s otkrivenim ramenima, romantičnim spuštenim rukavima i suptilnim naborima u struku koji ističu njezinu figuru. Kosa joj je puštena i lagano valovita, a make-up prirodan i profinjen. Filip nosi klasično, moderno crno odijelo s trodijelnim krojem, bijelu košulju i crnu leptir mašnu.

Barbara je izazvala veliku pozornost objavom na svom Instagram profilu. Početkom travnja na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u društvu srpskog džudaša, što je odmah potaknulo brojna nagađanja o njezinu privatnom životu. Posebnu pažnju izazvala je u kontekstu glasina da je prekinula dugogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom. Ljubavna priča Barbare i Filipa počela je nedavno, no njihovo je prijateljstvo počelo puno ranije, kada su se prije deset godina upoznali na jednom turniru.

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Ključne riječi
Filip Đinović Barbara Đinović showbiz

Komentara 1

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PR
prajdali100
17:47 03.08.2026.

Nema potrebe ovo komentirati.Naprosto sam ganut.

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