#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
SNIMKE IZ ZATVORA

VIDEO Drastična transformacija! Evo prvih prizora posrnulog Diddyja nakon više od godine dana u zatvoru

FILE PHOTO: Sean "P Diddy" Combs arrives for the screening of the film "Two Lovers" in Cannes
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
24.11.2025.
u 21:30

Sean "Diddy" Combs, nekadašnji glazbeni mogul, snimljen je prvi put otkako služi kaznu u federalnom zatvoru Fort Dix

Svijet je napokon dobio prvi uvid u život posrnulog glazbenog mogula Seana "Diddyja" Combsa iza rešetaka, nakon što je TMZ objavio ekskluzivne video snimke iz federalnog zatvora Fort Dix. Na snimkama koje su ubrzo postale viralne, 55-godišnji reper izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na dane svoje najveće slave. Njegova nekoć besprijekorno uređena crna kosa sada je potpuno sijeda, a lice mu djelomično prekriva neobrijana brada. Combs je snimljen u opuštenom izdanju, noseći smeđu pletenu kapu koju u jednom trenutku skida zajedno s plavim kaputom, otkrivajući standardnu sivu zatvorsku uniformu. Unatoč teškim okolnostima, čini se da se Diddy prilagodio novoj realnosti jer je uhvaćen u naizgled ugodnom razgovoru s drugim zatvorenicima u hodniku, pri čemu mu osmijeh ne silazi s lica.

Njegova zatvorska svakodnevica daleko je od luksuza na koji je navikao, a snimke otkrivaju da Combs marljivo odrađuje svoje radne obveze unutar ustanove. Dodijeljen mu je posao u zatvorskoj medijskoj knjižnici koja je smještena u kapeli, gdje je zadužen za distribuciju filmova i vjerskih materijala ostalim zatvorenicima. Jedan od isječaka prikazuje ga kako gura kolica s televizorom kroz hodnik, obavljajući zadatke poput bilo kojeg drugog radnika. Iako je sudac odbio njegov zahtjev za jamčevinom navodeći rizik od nasilja, Diddyjevo ponašanje na ovim snimkama sugerira mirnu koegzistenciju s ostalom populacijom u ustanovi Fort Dix.

Podsjetimo, pravna bitka koja je dovela do ovog trenutka započela je njegovim uhićenjem u rujnu 2024. godine, a kulminirala je suđenjem koje je započelo u svibnju 2025. godine. Iako ga se prvotno teretilo za teška kaznena djela reketarenja i trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, porota ga je u srpnju proglasila krivim isključivo za prijevoz u svrhu prostitucije, dok je oslobođen najtežih optužbi. U listopadu mu je izrečena kazna od četiri godine i dva mjeseca zatvora, uz obvezu plaćanja novčane kazne od približno 475.000 € te sudjelovanje u programima za mentalno zdravlje.

Nova tužba protiv P. Diddyja: Navodno je silovao 16-godišnjakinju, drogirao je i ostavio ispred zgrade
FILE PHOTO: Sean "P Diddy" Combs arrives for the screening of the film "Two Lovers" in Cannes
1/15

Iako se čini da se prilagodio, Diddyjev boravak u zatvoru nije prošao bez incidenata, zbog čega mu je datum izlaska nedavno pomaknut s 8. svibnja na 4. lipnja 2028. godine, a razlog za produženje kazne leži u kršenju zatvorskih pravila. Naime, stražari su otkrili da je konzumirao "domaći alkohol" napravljen fermentacijom šećera, soka i jabuka, a dodatno je kažnjen zbog nedopuštenog telefonskog poziva s tri osobe. Ovi prekršaji rezultirali su dodatnim mjesecom iza rešetaka, no sudeći prema najnovijim snimkama, posrnuli mogul trenutno nastoji održati pozitivan stav dok odbrojava dane do slobode.

showbiz reper zatvor Diddy Sean Diddy Combs

Kupnja