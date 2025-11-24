VIDEO Drastična transformacija! Evo prvih prizora posrnulog Diddyja nakon više od godine dana u zatvoru

Svijet je napokon dobio prvi uvid u život posrnulog glazbenog mogula Seana "Diddyja" Combsa iza rešetaka, nakon što je TMZ objavio ekskluzivne video snimke iz federalnog zatvora Fort Dix. Na snimkama koje su ubrzo postale viralne, 55-godišnji reper izgleda gotovo neprepoznatljivo u odnosu na dane svoje najveće slave. Njegova nekoć besprijekorno uređena crna kosa sada je potpuno sijeda, a lice mu djelomično prekriva neobrijana brada. Combs je snimljen u opuštenom izdanju, noseći smeđu pletenu kapu koju u jednom trenutku skida zajedno s plavim kaputom, otkrivajući standardnu sivu zatvorsku uniformu. Unatoč teškim okolnostima, čini se da se Diddy prilagodio novoj realnosti jer je uhvaćen u naizgled ugodnom razgovoru s drugim zatvorenicima u hodniku, pri čemu mu osmijeh ne silazi s lica.

Njegova zatvorska svakodnevica daleko je od luksuza na koji je navikao, a snimke otkrivaju da Combs marljivo odrađuje svoje radne obveze unutar ustanove. Dodijeljen mu je posao u zatvorskoj medijskoj knjižnici koja je smještena u kapeli, gdje je zadužen za distribuciju filmova i vjerskih materijala ostalim zatvorenicima. Jedan od isječaka prikazuje ga kako gura kolica s televizorom kroz hodnik, obavljajući zadatke poput bilo kojeg drugog radnika. Iako je sudac odbio njegov zahtjev za jamčevinom navodeći rizik od nasilja, Diddyjevo ponašanje na ovim snimkama sugerira mirnu koegzistenciju s ostalom populacijom u ustanovi Fort Dix.

EXCLUSIVE 🚨 New video shows Diddy wrapping up his work for the evening on Friday at Fort Dix's media library located in the chapel, where he helps gives movies and religious materials to inmates. pic.twitter.com/wPZ53f15Co — TMZ (@TMZ) November 23, 2025

Podsjetimo, pravna bitka koja je dovela do ovog trenutka započela je njegovim uhićenjem u rujnu 2024. godine, a kulminirala je suđenjem koje je započelo u svibnju 2025. godine. Iako ga se prvotno teretilo za teška kaznena djela reketarenja i trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, porota ga je u srpnju proglasila krivim isključivo za prijevoz u svrhu prostitucije, dok je oslobođen najtežih optužbi. U listopadu mu je izrečena kazna od četiri godine i dva mjeseca zatvora, uz obvezu plaćanja novčane kazne od približno 475.000 € te sudjelovanje u programima za mentalno zdravlje.

Iako se čini da se prilagodio, Diddyjev boravak u zatvoru nije prošao bez incidenata, zbog čega mu je datum izlaska nedavno pomaknut s 8. svibnja na 4. lipnja 2028. godine, a razlog za produženje kazne leži u kršenju zatvorskih pravila. Naime, stražari su otkrili da je konzumirao "domaći alkohol" napravljen fermentacijom šećera, soka i jabuka, a dodatno je kažnjen zbog nedopuštenog telefonskog poziva s tri osobe. Ovi prekršaji rezultirali su dodatnim mjesecom iza rešetaka, no sudeći prema najnovijim snimkama, posrnuli mogul trenutno nastoji održati pozitivan stav dok odbrojava dane do slobode.