Sean 'Diddy' Combs osuđen na četiri godine zatvora

Američki reper Sean "Diddy" Combs osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora zbog optužbi povezanih s prostitucijom, rekao je u petak sudac Arun Subramanian. Combs je osuđen po dvije točke optužnice da je dovodio plaćene muške pratitelje preko državnih granica kako bi sudjelovali u zabavama pod utjecajem droge, poznatima kao "Freak Offs", s Combsovim djevojkama dok je on snimao video i masturbirao.

Tužiteljstvo je tražilo zatvorsku kaznu od 11 godina i tri mjeseca. Očekuje se da će se njegovi odvjetnici žaliti na presudu. Combs se ispričao svojoj bivšoj djevojci Casandri Venturi prije izricanja presude.

„Želim se još jednom osobno ispričati Cassie Venturi za svu štetu ili bol koju sam joj nanio, emocionalnu ili fizičku“, rekao je Combs, koji je iza rešetaka zatvora u Brooklynu od uhićenja u rujnu 2024. „Moji postupci bili su odvratni, sramotni i bolesni“, dodao je.

Porota ga je oslobodila ozbiljnijih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima, što mu je moglo donijeti doživotnu kaznu zatvora. Reper rođen u New Yorku jedan je od najistaknutijih muškaraca u industriji zabave koji se suočio sa suđenjem za seksualne zločine.

Prije nego što je Combs progovorio, njegova su djeca pozvala na blažu kaznu, rekavši sucu da je postao bolji čovjek u godini od uhićenja. „Nismo ovdje da bismo opravdavali bilo koju njegovu pogrešku“, rekla je kroz suze njegova 18-godišnja kći Jessie Combs. „On je i dalje naš tata i još uvijek nam je potreban u našim životima“, rekla je.