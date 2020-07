Victoria Beckham otkrila: 'Nisam imala puno prijatelja, trpjela sam nasilje'

Bivša članica grupe 'Spice Girls', dizajnerica Victoria Beckham, otkrila je da kao dijete nije imala puno prijatelja, te da je bila žrtva vršnjačkog nasilja. O svemu je razgovarala i sa svojom kćerkicom Harper kojoj je kazala da se druži s djecom koja stoje sama po strani na igralištu.

- U školi sam bila vrlo tiha i nisam imala puno prijatelja, a sad shvaćam da sam zapravo trpjela nasilje. Ne želim da se nitko osjeća poput mene u toj ionako ranjivoj dobi zato sam kad je Harper krenula u školu imala važan razgovor s njom i rekla sam joj: 'Ako ikada budeš na igralištu i primijetiš djevojčicu koja stoji sama postrani, pitaj je da se igra s tobom jer tvoja majka jednom davno bila ta djevojčica. Htjela sam da to osvijesti i želim da nitko nije usamljen kada je Harper blizu - rekla je dizajnerica.

Podsjetimo već na početku koronakrize Victoria je obavijestila 30 radnika u svojoj istoimenoj modnoj kompaniji kako će ih morati otpustiti, što nije dobro dočekano u javnosti. Ovakva je odluka razbjesnila sve budući da smatraju smatra kako je neprimjereno da osoba koja, sa slavnim mužem, ima bogatstvo od skoro 400 milijuna eura, smanjuje plaće običnim radnicima, a uz to je čak tražila i pomoć države.

Posebno kada uz to ni ne krije koliko troši na stvari poput nedavnog rođendana za čiju je proslavu platila 114 tisuća eura, a uz to ima i vlastitu kolekciju torbica vrijednu čak 1.7 milijuna eura. Britanski mediji pisali su kako se Victoria požalila prijateljima kako 'trpi neopravdane kritike koje su joj upućene zbog nečega što rade brojne druge kompanije'. No, sada je napravila neočekivani preokret - objavila je kako povlači odluku o otpuštanju radnika, a sve je napravila nakon bijesa javnosti. 46-godišnja dizajnerica otpustila je 30 ljudi, a svojim članovima osoblja je smanjila plaće za 80 posto, unatoč obitelji vrijednoj 335 milijuna funti.

"Victoria je shrvana zbog bijesa javnosti s kojim se suočila", rekao je jedan bliski izvor, prenosi britanski The Sun. "Prvobitna odluka zapravo nije bila njezina - bila je to više stvar odbora, a ona je bila uvjerena da je to ispravna stvar. Očito je sada shvatila da je to pogrešno.

Victoria shvaća da će trebati vremena da se iskupi britanskoj javnosti, ali koristit će svoj položaj i utjecaj kako bi vratila sve više", dodao je izvor. Njeno poslovno carstvo u studenom je zabilježilo gubitke od preko 12 milijuna funti, a od 2008. oko 35 milijuna funti.