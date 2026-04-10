podijelili pozivnice

Otkriveni detalji vjenčanja godine! Poznati medij raspisao se svadbi sportaša hrvatskih korijena i poznate pjevačice

Taylor Swift and Travis Kelce announce engagement after two-year romance
Foto: Taylor Swift via Instagram/REUTE
1/9
Vecernji.hr
10.04.2026.
u 18:00

Page Six otkriva da će sudbonosno 'da' reći 3. srpnja i to u New Yorku. Ova vijest predstavlja iznenađenje jer se ranije nagađalo da pop zvijezda i igrač Kansas City Chiefsa razmatraju vjenčanje na Rhode Islandu, gdje Swift posjeduje veliko imanje uz obalu

Vjenčanje godine, sada je već dobro poznato, bit će ono pjevačice Taylor Swift (36) i NFL zvijezde hrvatskih korijena Travisa Kelcea (36)! O ovom se spektaklu do sada znalo malo stvari, a poznato je bilo da će održati ovog ljeta. No, kako su Taylor i Travis podijelili pozivnice, u javnost su dospjele nove informacije. Tako Page Six otkriva da će sudbonosno 'da' reći 3. srpnja i to u New Yorku. Ova vijest predstavlja iznenađenje jer se ranije nagađalo da pop zvijezda i igrač Kansas City Chiefsa razmatraju vjenčanje na Rhode Islandu, gdje Swift posjeduje veliko imanje uz obalu. Međutim, izvor je još u studenom izjavio da par razmišlja o odustajanju od te ideje kako bi organizirali raskošnu proslavu na potpuno drugoj lokaciji koja može primiti više gostiju.

Datum vjenčanja, dan prije 4. srpnja, također je simboličan. Poznato je da je Dan neovisnosti omiljeni praznik Taylor Swift, a ove se godine obilježava i 250. obljetnica osnutka Sjedinjenih Američkih Država. Swift ima čvrste veze s gradom koji nikad ne spava. 2014. preselila se u dva susjedna penthousea u četvrti Tribeca, koje je spojila u jedan veliki dvoetažni stan. Kasnije je proširila svoj posjed kupnjom susjedne gradske kuće i još jednog stana od preko 320 četvornih metara u istoj zgradi. Svoju ljubav prema gradu opjevala je 2014. u pjesmi "Welcome to New York". Swift je čak bila i globalna ambasadorica dobrodošlice New Yorka za 2014. i 2015. godinu, a pjesma je korištena u turističkim kampanjama.

Taylor Swift s dečkom sudjelovala u podcastu, izvukli smo neke najzanimljivije izjave, a spomenuli su i Hrvatsku
Podsjetimo, nakon vjenčanja, slijedi onaj nama zanimljiviji dio. Par, kažu njihovi prijatelji, planira otići na "putovanje života" za svoj medeni mjesec. Kako kažu prijatelji, Taylor i Travis žele putovati tri tjedna, a uputili bi se na nekoliko destinacija širom svijeta. "Ovo planiraju tjednima i već su obavijestili prijatelje i obitelj da će u tom razdoblju biti 'potpuno nedostupni'", rekao je izvor stranim medijima. "Osim u hitnim slučajevima, žele ograničiti kontakt s vanjskim svijetom kako bi se u potpunosti prepustili ovom jedinstvenom iskustvu." 

Putovanje bi trebalo započeti na Bahamima, omiljenom mjestu para za bijeg od očiju javnosti. Odatle se sele u Europu, gdje će provesti vrijeme na talijanskoj obali i na jezeru Como, regiji koju posebno vole. Uslijedilo bi nekoliko dana u Parizu, pa putovanje francuskom rivijerom, a zatim... Hrvatska! Par je navodno posebno uzbuđen zbog istraživanja hrvatskih sela kako bi se Travis povezao sa svojim korijenima.

Njihova posljednja europska postaja bit će privatni otok u Grčkoj, gdje će, kako tvrdi izvor, usporiti tempo i provesti neko vrijeme jedreći i uživajući u lokalnoj kuhinji. Nakon Grčke, putuju na istok, u Singapur, a zatim u Australiju. Taylor se navodno zaljubila u tu regiju tijekom turneje i želi je dodatno istražiti. U planu je i posjet Fidžiju, nakon čega putovanje završavaju na Havajima.

Par se zaručio u ljeto prošle godine. Dodajmo i da je jednom prilikom Travis otkrio da ima hrvatske korijene. Obiteljski korijeni braće Kelce sežu daleko u hrvatsku prošlost. Njihovi preci potječu iz Gorskog kotara, konkretno iz sela Vele Drage u općini Brod Moravice. Marie, njihova prabaka na majčinoj strani, bila je potomak hrvatskih emigranata Georgea Štajduhara i Mary Jurkovich, a i baka Ina Marie Petranek također vuče hrvatsko podrijetlo. Travis tako ima duboke hrvatske korijene koji se protežu više generacija unazad. I u podcastu Travis i Jason dotaknuli su se činjenice da imaju hrvatske korijene. – Travis je ovog ljeta trenirao na Floridi, pogledajte kako je zgodan. Tako je brz... – kazala je Swift, a Travis je odgovorio: – To ti sunce čini, mi smo Hrvati, Jasone, treba nam sunce...

vjenčanje Travis Kelce Taylor Swift showbiz

TRUE CRIME

Druga sezona 'Dosjea Jarak' stiže na RTL! Prve dvije epizode pokrenule su i pravosuđe: 'Odustajanje nikad nije bila opcija'

ad smo počeli pripremati ovu temu znao sam koliko je važna i komplicirana. Svjestan svih elemenata koje sadrži i koji cilj ima, a to je upozoriti da opasan čovjek uskoro izlazi na slobodu, iskreno, tiho sam u sebi ponavljao - zbog ovakvih priča postoji 'Dosje Jarak'. Istražiti, ispričati, podsjetiti i ako se sve posloži - promijeniti - naš je cilj kazao je Jarak

U 68. GODINI

Preminuo slavni glazbenik koji je definirao cijeli žanr, život su mu obilježile strašne optužbe

Vrhunac njegove inovativnosti dogodio se 1982. godine izdavanjem singla "Planet Rock", pjesme koja je zauvijek promijenila tijek glazbe. U suradnji s producentom Arthurom Bakerom i grupom Soulsonic Force, Bambaataa je spojio sample melodije iz pjesme "Trans-Europe Express" njemačkog elektronskog benda Kraftwerk s ritmom programiranim na revolucionarnoj Roland TR-808 ritam mašini. Rezultat je bio electro-funk, potpuno novi žanr koji je poharao plesne podije diljem svijeta i utjecao na razvoj housea, techna i bezbroj drugih glazbenih stilova

