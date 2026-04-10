Druga sezona 'Dosjea Jarak' stiže na RTL! Prve dvije epizode pokrenule su i pravosuđe: 'Odustajanje nikad nije bila opcija'

Nova sezona dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže na RTL u petak, 24. travnja. Prve dvije epizode druge sezone prate Srđana Mlađana, a nakon emitiranja na platformi Voyo i novih saznanja iznesenih u 'Dosjeu Jarak' - reagiralo je i pravosuđe. Andrija Jarak i Dario Todorović nisu dugo dvojili kada su razmišljali kojim će epizodama otvoriti novu sezonu hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak'. U prve dvije epizode nazvane 'Rođeni ubojica' prate slučaj Srđana Mlađana i donose informacije nakon kojih je županijsko državno odvjetništvo u Varaždin podiglo optužnicu protiv Mlađana. Nakon emitiranja 'Dosjea Jarak' na platformi Voyo, pravosuđe je reagiralo. Druga sezona 'Dosjea Jarak' stiže na RTL 24. travnja.

"Kad smo počeli pripremati ovu temu znao sam koliko je važna i komplicirana. Svjestan svih elemenata koje sadrži i koji cilj ima, a to je upozoriti da opasan čovjek uskoro izlazi na slobodu, iskreno, tiho sam u sebi ponavljao - zbog ovakvih priča postoji 'Dosje Jarak'. Istražiti, ispričati, podsjetiti i ako se sve posloži - promijeniti - naš je cilj. Kako je emisija dobivala obrise i karakter, osjećaj da imamo nešto jako opipljivo i konkretno bio je sve jači. Kad sam pogledao epizodu prije emitiranja instinkt i intuicija javili su - ovo je dobro. A onda pustite emisiju u eter i čekate da odjekne. Nikad ne možete biti sto posto sigurni, ali bio sam spokojno uzbuđen, jer sam znao da smo po svim kriterijima sve napravili kako treba, a reakcije pravosuđa i gledatelja na platformi Voyo potvrdila su sve. Hvala svima", priča Andrija Jarak.

Reakcija pravosuđa, dodaje, potvrdila je da novinarstvo mijenja stvari u društvu. "Zbog toga sam jako sretan. I sad bih od uzbuđenja poskočio jer mi se već nove priče vrte po glavi. Sve je to ogroman poticaj", dodaje Jarak. "Naša glavna ideja je ispričati priče tako da ih ljudi razumiju, da budu upečatljive i da otvore oči svima i osvijeste ih kako ima puno mračnih djela i pojedinaca koji nisu nestali samo zato što smo privremeno zaboravili na njih. Silne reakcije gledatelja pokazale su da smo uspjeli", zaključuje suautor 'Dosjea Jarak' Dario Todorović. Upravo prve dvije epizode druge sezone, nazvane 'Rođeni ubojica', bilo je, suglasni su, zbog kompleksnosti i značaja teme u društvenom kontekstu, najteže raditi. Odustajanje, dodaju, ni u jednom trenutku nije bila opcija.

Druga sezona 'Dosjea Jarak' donosi i priču o nestanku Martine Horvat. Iznimno teška i emotivna priča, ističu Jarak i Todorović. "Ne postoji teže nego kad majka stane pred kameru i priča najtežu priču, onu kako traži svoju kćer. Svaki roditelj, vjerujem, tad doživljava vulkan emocija, a ta vrsta povjerenja koju je gospođa majka Martine Horvat imala za nas teško je usporediva s bilo čim drugim", jasan je Jarak. "Riječ je o priči koja je teška i emotivna na više razina. Željeli smo pokazati koliko je života bilo u mladoj djevojci koja je nestala, obično se kaže - bez traga. Ali neki su tragovi ipak ostali i nisu do kraja izblijedjeli, pa sam siguran da se još uvijek može otkriti do kuda točno oni vode", dodaje Todorović.

'Trovači iz Plaškog' i 'Leš u kauču' posljednji su u mozaiku zločina druge sezone 'Dosjea Jarak'. "Te su dvije priče neobične i zbog toga što su nekako u javnosti prošle ispod radara, bez puno pozornosti. Moj mozak i dalje ne razumije kako netko može nekoga otrovati za sto tadašnjih kuna ili da budem još plastičniji i aktualniji - 13 eura. Dvojac iz Plaškog to je činio, mi imamo sjajne sugovornike koji svjedoče o tim šokantnim trenucima", ističe Jarak. "Riječ je o dvije priče koje su se odvijale u malim mjestima, daleko od svjetala velegrada. Htjeli smo portretirati jednog osebujnog slikara iz Donje Voće koji je živio ekscentričnim i zanimljivim životom, koji je hrvatskoj umjetnosti ostavio mnogo, a skončao je iznimno brutalno. I glavni negativac u toj priči je čovjek s filmskom biografijom, ali sve uloge odigrao je s krive strane zakona", dodaje Todorović o smrti umjetnika Slavka Stolnika.

"Motivacija nam je zaobići silne prepreke koje stoje u izradi svake od njih: kad sve na prvu vrišti kako ju je nemoguće ispričati jer neki sugovornici ne žele govoriti, jer nedostaje arhivskih snimaka, jer su nam neki važni dokumenti nedostupni. Tada smo najkreativniji i najodlučniji pronaći sve moguće načine kako bismo došli i do sugovornika i do materijala i pokazali da se ipak može", zaključio je Todorović uoči druge sezone. "Radimo ono što volimo, reakcije gledatelja i javnosti su sjajne. Pričati važne priče da se ne zaboravi - jako dobar osjećaj", zaključio je Jarak uoči prikazivanja druge sezone 'Dosjea Jarak' na RTL-u.