Veliko slavlje u domu Ante Gele! Njegov sin slavi rođendan, a krasi ga biblijsko i nesvakidašnje ime

Naš popularni i uspješni glazbenik te skladatelj Ante Gelo na društvenoj mreži Facebook javio se te čestitao rođendan sinu, kao i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. - Sretan rođendan mom sinu Gašparu! Također, sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti - napisao je gitarist Ante Gelo uz fotografiju hrvatske zastave. Podsjetimo, prije nekoliko dana, točnije 28. srpnja ekskluzivno je u Veloj Luci na Korčuli predstavljen album pokojnog Olivera Dragojevića koji obuhvaća nikad objavljene pjesme, a zove se "Dolaziš".

Na predstavljanju je bila i obitelj Dragojević, supruga Vesna te sinovi Damir, Davor i Dino. Osim njih te brojnih prijatelja, ondje su se pojavila i neka zanimljiva imena s estrade kao što su Tedi Spalato koji je govorio o novom albumu, Oliverov nećak Petar Dragojević, Marko Tolja, Nina Badrić, a posebnu su pažnju iz publike privukli i uspješni glazbenik Ante Gelo kao i njegova emotivna partnerica, jedna od najpoznatijih glumica Jelena Perčin. Naime, oni su viđeni u prvim redovima kako sjede jedno pored drugog, a melankolija s lica i pažnja na slušanje o albumu bila je u prvom planu.

Inače, nedavno smo pisali kako je uspješan glazbenik Ante Gelo na Instagramu objavio djelić intime sa svojom boljom polovicom, glumicom Jelenom Perčin. Naime, ovaj predivan par na fotografiji koju su oboje objavili, snimljenoj u trajektnoj luci, Gelo opušteno leži u Jeleninu krilu, a prizor je zapravo mnoge raznježio. "Samo ljubav", "Bome", "Divni ste", "To je to", "Slatki ste", samo su neki od komentara ispod fotografije na kojoj piše "Ljeto" i dodan je crveni emotikon srca.

Ako se prisjetimo, najglamuroznija i najprestižnija dodjela medijskih nagrada Večernjakova ruža postala je pozornica za najočekivaniju potvrdu romanse na hrvatskoj javnoj sceni. Upravo su ondje glumica Jelena Perčin i cijenjeni glazbenik Ante Gelo po prvi put prošetali crvenim tepihom kao par, stavivši tako točku na višemjesečna nagađanja o svojoj vezi. Put do ovog javnog priznanja bio je popločan diskretnim signalima i medijskim šuškanjima koja su započela još krajem 2023. godine, kada je par prvi put viđen zajedno u jednom splitskom klubu.

Ipak, ključni trenutak koji je potvrdio sve glasine dogodio se na spektakularnom dočeku Nove godine u Jeleninom rodnom Dubrovniku. Kamere su ih tada uhvatile u trenutku čiste romantike – dok su s prozora na Stradunu promatrali koncert, par se prepustio strastima i izmijenio poljupce, nesvjesni da njihov intimni trenutak postaje "materijalni dokaz" romanse o kojoj je brujala cijela Hrvatska. Ova nova ljubavna priča dolazi nakon turbulentnih razdoblja u životima oba partnera, što joj daje dodatnu težinu. Jelena Perčin iza sebe ima dva braka. Prvi, s ugostiteljem Kristijanom Babićem, trajao je od 2008. do 2011. i u njemu je dobila kćer Lotu. Godine 2018. udala se za kolegu glumca Momčila Otaševića, kojeg je upoznala na snimanju serije, a zajedno su dobili kćer Mašu i sina Jakšu. Njihov razvod potvrđen je početkom 2023. godine. Glumica je u prošlosti često isticala kako svoj privatni život ne voli izlagati, smatrajući to neukusnim, no čini se da je sreća koju je pronašla uz Gelu promijenila njezine stavove i potaknula je da tu radost podijeli sa svima.

I Ante Gelo u vezu s Jelenom ulazi nakon značajnih životnih promjena. Ovaj talentirani skladatelj i gitarist godinama je uspješno čuvao svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Poznato je da iza sebe ima brak u kojem je dobio troje djece, no o bivšoj supruzi i detaljima njihovog odnosa nikada nije javno govorio.

Osim toga, podsjetimo i na to da je Jelena Perčin krajem rujna prošle godine dala veliki intervju za Večernji list, koji je izazvao lavinu reakcija zbog njezine otvorenosti i iskrenosti o privatnom životu. – U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dvije godine otkad je svatko krenuo svojim putem. Svojoj djeci nikada nisam rekla: "Vaši mama i tata više se ne vole." To mi je grozno! Uvijek sam im objašnjavala da volim njihovog tatu, ali da više nismo zaljubljeni – otkrila je glumica o razvodu od bivšeg supruga, glumca Momčila Otaševića. Cijeli intervju pročitajte OVDJE.