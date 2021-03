Veliko priznanje za Romana Bolkovića! Čestitke ne prestaju pristizati

Novinar, urednik i erudit Romano Bolković, poznat je po tome da u svojem talk showu "1 na 1" na HRT-u uvijek ima zanimljive i aktualne goste, čak i one koji se inače ne vole medijski eksponirati. No trenutačno je u fokusu javnosti zbog velikog priznanja koje je ovih dana dobio Naime, European Jewish Association imenovala ga je za glavnog koordinatora.

"EJA sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje gospodina Romana Bolkovića za našeg glavnog koordinatora za balkanske države u Odboru za borbu protiv antisemitizma.

Gospodina Bolkovića dobro poznaju svi u Hrvatskoj, gdje njegov novinarski talent, kao i široka mreža kontakata u političkom, kulturnom i gospodarskom životu, mogu poslužiti mnogima kao primjer.

Urednik je i novinar na Hrvatskoj televiziji, gdje vodi tjedni intervju u udarnom terminu, čiji su gosti predsjednici i premijeri europskih zemalja, kao i oni koji su uključeni u društveni, kulturni i politički život u Hrvatskoj, regiji i širom Europe" napisali su na svojim stranicama.

Inače, Bolković nam je u životnom intervjuu otkrio tko mu je bio najzahtjevniji gost.

- Kako u koja vremena: očito da je emisija s Franjom Tuđmanom, nažalost, i danas aktualna. Nažalost, jer je njezina aktualnost i u problemu HOS-a, koji je dr.Tuđman riješio. No mi imamo navadu da sva naša bitna pitanja držimo otvorenima zauvijek, pa smo i to aktualizirali. Bila je veličanstvena emisija noć pred izbore u kojima su Mesić i Budiša bili suparnici: Gotovac i Tomac su gotovo tri sata debatirali. Posljednjih godina nekoliko je emisija bilo naročito važno: s makedonskim predsjednikom Ivanovom usred situacije koja je prijetila građanskim obračunom, nastup Franka J. Gaffneya Jr. čiji će se značaj tek sada vidjeti na polju razvoja američko-kineskih odnosa, i za sam dignitet emisije, jasno, gostovanje predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića - kazao nam je tada. Otkrio nam je i kako prepoznaje da mu neki sugovornik laže.

- Kad gost puno pije vode, rekao mi je bivši ministar MUP-a Vekić, bit će da laže. Ja pijem čašu mineralne vode zbog svog sinusitisa: često dišem na usta, suše mi se usne pa otpijam gutljaj. No, moji sugovornici, ako nisu nazalni, očito ne govore istinu ispijajući puno vode. No puno je gora situacija kad sugovornik novinaru zahvali na pitanju: znajte da je dogovoreno. Ja danas znam i po intonaciji, a nekmoli po sadržaju ili pogledu koliko je odgovor vjerodostojan. No to su desetljeća slušanja, to je veliko iskustvo. Znate, ja sam godinama radio po dvije, tri emisije, ne jednu tjedno, i to je neizbrojiva količina intervjua. Ja vam dođem kao neželjeni ispovjednik - dodao je novinar i urednik.

