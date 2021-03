Omiljena hollywoodska slatkica je neprepoznatljiva! Uhvaćena na ulici, bila je bosa i bez grudnjaka

Glumica Drew Barrymore(46), mnogima najpoznatija po ulozi u filmu Charliejevi Anđeli snimljena je u neobičnom izdanju. Drew je, čini se, odradila trening, a na ulicu je izašla u majici i trenirci - bez grudnjaka i čarapa.

Inače, glumica je imala poprilično problematično djetinjstvo. Naime, slavna glumica sa samo 13 godina završila je 18 mjeseci u psihijatrijskoj ustanovi, a tamo ju je poslala vlastita majka nakon što je glumica bila 'izvan kontrole'. Barrymore je na velikom platnu debitirala u dobi od samo pet godina te je kasnijim projektima samo nizala uspjehe i postala svjetska dječja zvijezda sa sedam godina glumeći u originalnom ET-u. Međutim, njezina iznenadna slava dovela je do izuzetno problematičnog djetinjstva koje je kasnije dovelo do zlouporabe droga i alkohola, te je na odvikavanju završila u 12. godini života. Gostujući u showu Howarda Sterna u ponedjeljak, Drew je objasnila da je imala samo 13 godina kada je provela 18 mjeseci u psihijatrijskoj ustanovi, piše Metro.

"Išla sam u klubove umjesto u školu i krala mamin auto i, znate, bila sam izvan kontrole. Ponekad je to bilo smiješno, a ponekad sam bila toliko ljuta da bih otišla, a onda bi me ubacili u „stvar “", priznala je Barrymore misleći na psihijatrijsku ustanovu. "Mama me smjestila na psihijatrijski odjel bolnice. Prije sam se smijala onim 30-dnevnim mjestima u Malibuu. Mali lječilišni odmor na 30 dana u Malibuu nekako je suprotno iskustvo od onog kojeg sam ja imala. Bio sam godinu i pol dana u bolnici 'Van Nuys Psychiatric' i tamo nije bilo mjesta za šalu. Ako biste se tamo zajebavali, stavili bi vas u samicu ili bi vas pak vezali", kazala je glumica. Unatoč svom iskustvu, Drew je oprostila majci Jaid Barrymore zbog toga što ju je poslala u instituciju. "Mislim da je stvorila čudovište i da nije znala što bi s tim čudovištem. Stvarno sam bila izvan kontrole i opraštam joj što je odlučila.

Vjerojatno se osjećala kao da se nema kamo okrenuti i sigurna sam da je godinama živjela s puno krivnje na račun toga", dodala je. Nakon boravka u toj instituciji, s 15 se preselila u vlastiti stan. U to vrijeme prekinula je svaki kontakt s majkom. Međutim, majka i kći su se u međuvremenu pomirile. "Pomislila sam, moram ovo pustiti. Što ovo čini za bilo koju od nas? Mislim da je sada dovoljno stara da može biti na drugom mjestu u svom životu", kazala je. Izdržala je svoje problematično djetinjstvo i ostala u Hollywoodu, kasnije bivajući nominirana za tri Zlatna globusa i uspjeh na projektima poput Vrisak, Charliejevi anđeli, Nikad se nisam poljubila i 50 prvih spojeva.