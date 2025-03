Večernji vas vodi na koncert Mate Grgata! Najbržih 30 osvaja po dvije ulaznice

DVOSTRUKO SLAVLJE

Minea u Lisinskom slavi rođendan i 30 godina karijere

U dvorani Lisinski sam nastupala puno puta, no ovaj put će to biti baš nešto posebno. Ne mogu zamisliti ništa ljepše od proslave rođendana kao i ove lijepe obljetnice velikim koncertom uz moju publiku, obitelj i ljude koje volim. Za mene će to biti posebna noć, možda ‘padne’ i pokoja suza, kazala je Minea