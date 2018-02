Siniša Švec: Stariji sam pa više ne palim mostove iza sebe, već ih elegantno dižem u zrak

Siniša Švec jednan je od najprepoznatljivijih glasova radijskog etera grada Zagreba, ali i šire. Nekadašnje zaštitno lice Radija 101, danas nas zabavlja na valovima Yammata. Ove je godine ponovno nominiran za Večernjakovu ružu.

Nakon lani opet ste nominirani za Večernjakovu ružu. Je li vas iznenadila nominacija?

Iskreno, i je i nije. Nekako sam mislio da će me nominacija zaobići ovu godinu, a kad ono, evo je opet. I sama nominacija već je priznanje za minuli jednogodišnji rad i ugodno je iznenađenje. Pogledajte moje fotografije i vidjet ćete kako nominacija radosno izgleda (smijeh).

Jedan ste od najprepoznatljivijih glasova u eteru zagrebačkih radijskih postaja. Osjećate li zasićenje nakon 34 godine etera?

Ponekad, ali samo ponekad crv sumnje počne rovariti i tada se pitam čemu sve to? Jer na kraju dana sve to samo su riječi izgovorene u eter, da ne kažem vjetar i ne ostaje ništa opipljivo. No, stalno prisutna spoznaja da radim najljepši posao na svjetu brzo me vrati u stvarnost i tada se prepustim užitku druženja sa slušateljima. Volim radio, volim slušati radio, i u konačnici ja jesam radio, da neskromno parafraziram naš jingle, ja sam sve što trebate čuti! He, he, he, he hešteg samo yammat!

Živjeli ste u vrijeme kada je radio bilo i medij, ali i društvena mreža poput Facebooka. Nekad ste se za novu glazbu morali pomučiti, a danas je sve lako dostpuno. Možete li usporediti radio nekad i sad. Kad je vama bilo draže raditi?

Ništa ne može zamijeniti uzbuđenje čekanja novog albuma The Smithsa, New Ordera ili Simple Mindsa i u tom smislu nekad je radio bio uzbudljiviji jer je prvi donosio nešto što nije bilo ili je bilo teško dostupno. Danas smo medijski evoluirali od sakupljača prema selektorima, svojevrsnim medijskim pročistačima. U beskonačnoj količini najčešće bezvezne, nevrijedne i stupidno hitoidne glazbe mi smo oni koji svojim iskustvom propuštamo prema slušateljima ono što smatramo da vrijedi ili barem da je više vrijedno od banalne agresije i trivijaliziranosti trenutnih hit-trendova u glazbi. Tako je to u segmentu glazbe. Inače, uspoređivati radio kao medij nekada i sada zahtijevalo bi ozbiljnog vremena i prostora.

Tijekom karijere imali ste puno zanimljivijih situacija u eteru. Možete li izdvojiti koju? Recimo poput one situacije kad ste se digli usred intervjua s TBF-om.

Da, to je bilo moje prvo neugodno iskustvo i takva reakcija bila je jedina moguća kako bih sačuvao svoj radijski dignitet. Nisam im to nikada zamjerio, to je jednostavno tako. Njima je bila dobra “baza”, meni nije ali nitko nije stradao, to je najbitnije. Najljepša uspomena koju imam na eter ipak je sa samih početaka mog radijskog bivstvovanja. Stara je godina, možda 1985. ili 1986., uz tadašnje kolege Ivana Barea, Maritu Perčin i Zdravka Mamića Maminja vodim godišnju top-listu, ljudi bjesomučno zovu na telefone, sve je veselo i praznično povišenog raspoloženja, kad negdje oko 22 sata u eteru se čuje glas moje sada pokojne majke, koja kad je shvatila da razgovoara sa mnom onako majčinski brižno pita, ne znajući da je u eteru i da ju sluša cijeli Zagreb: “Sinek, kad budeš došao doma? Večera je gotova!” To je jedna od najdražih stvari koja mi se dogodila.

Poznata je vaša izjava “neka mostovi koje spalim osvijetle moj put”. Jeste li iza sebe spalili puno mostova? Kako biste uopće sebe opisali?

Najteže je govoriti o sebi. Svi mi o sebi imamo puno bolje mišljenje nego naša okolina, no ovo s mostovima je istina. Nisam sklon kompromisima i ne pristajem na njih, pa ipak, čovjek se mijenja, postaje stariji, iskusniji, tako da više ne palim mostove iza sebe. Sada ih elegantno dižem u zrak (smijeh).

U odnosu na lani, više niste u potkrovlju Laube. Yammat se preselio u nove prostorije, a čujem i da pripremate nove tulume?

Tako je, promijenili smo adresu, sada smo u centru, u novom, funkcionalnom i trenutno vrlo modernom prostoru kojeg smo opremili vrhunskom tehnologijom. Lauba ostaje u našim srcima kao partner s kojim dijelimo naše prve medijske korake. Napravili smo iskorak prema novim tehnologijama i medijskim platformama gdje je fm radio samo jedan i to temeljni dio. Vidjet ćete i čut ćete već ove godine što sve priprema Yammat FM. Za početak, slavimo koncertom grupe Chk Chk Chk, 6.travnja, a tulumi će se nastaviti kroz cijelu godinu. Već sada mislim da mogu najaviti jedno veliko ime koje ćemo po prvi puta gledati i slušati u Zagrebu, ali neka za sada to ostane tajna. Također, tu su Yammatovo 4 i ljetno Yammatovo, dovodimo neke od najboljih svjetskih deejayeva iz New Yorka, i još mnogo toga. 2018. će biti prva u nizu godina Yammata

S kime dolazite na Ružu?

Nije baš da volim glamurozne stvari, ne osjećam se najugodije pod reflektorima, više sam za mračni plesni prostor Jabuke ili DJ kabinu, no ako me vidite, bit ću sa mojom Nives ili s novim radijskim kolegom Čedom Prodanovićem, ili s oboje.