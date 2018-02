Ako dopustiš da te dobar rezultat opije, to je prva stepenica prema dnu

Davne 2005. godine, u listopadu, gledatelji pred malim ekranima prvi su put imali priliku pogledati središnju informativnu emisiju Nove TV. Danas, 12 i pol godina poslije, Dnevnik Nove TV najgledanija je središnja informativna emisija u Hrvatskoj koja tu titulu uvjerljivo drži već osmu godinu zaredom, a upravo zbog toga zaslužila je nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine. Koliko im ta nominacija znači te koja je tajna njihova uspjeha, otkrila je direktorica Informativnog programa Ksenija Kardum.

Dnevnik Nove TV najgledanija je središnja informativna emisija i slovi kao relevantan izvor informacija, u čemu je tajna uspjeha?

Ako javno otkrijem formulu, svi će je znati. Šalim se, naravno. Najvažnija je stavka dobar tim: s jedne strane iskusni urednici i reporteri, a s druge mladi novinari koji donose neki novi zamah. Strogo se pridržavamo i najvažnijih novinarskih pravila poput onoga da svaka priča ima drugu stranu i nikada ne prelazimo granice koje vode u neukus, trač i površnost. Osim toga, naš Dnevnik govori o životu naših gledatelja, bliski smo im i zato nas vole.

Koliko je izazovno cijelo vrijeme biti na nivou i truditi se iznova imati drukčiji sadržaj?

Kada bi nam stvaranje Dnevnika postalo rutina, to bi bio naš kraj. Svaki novi dan nova je bitka, tako gledamo na posao. Nije jednostavno uvijek biti domišljat i upravo je zato važan timski rad – ono čega se ne sjeti jedan, sjetit će se netko drugi. Ako u ijednom trenutku dopustiš da te dobar rezultat opije, to je prva stepenica prema dnu.

Koliko je za ovakav tip televizijskog formata važan timski rad?

Iz mog dosadašnjeg iskustva, tim je najvažniji. Mi smo vam poput proširene obitelji i svatko u našoj redakciji zna da se može osloniti na kolegu.

Dnevnik Nove TV već dugi niz godina vode iste upečatljive televizijske ličnosti. Smatrate li da je to jedan od osnovnih faktora stvaranja povjerenja i navike kod gledatelja?

To su ljudi uz koje svake večeri, u isto vrijeme, naši gledatelji provode vrijeme u svojim dnevnim boravcima. Kome biste vjerovali više – onome koga gledate svaki dan već 12, 13 godina i znate da vas nikada nije iznevjerio, ili nekome kome se ne možete sjetiti ni imena? Stabilnost je jedna od najvažnijih stavki u građenju povjerenja gledatelja. Ne samo u licima, nego i načinu na koji ćete donijeti neku vijest i obraditi je. No, to ne znači da ne treba uvoditi sadržajne promjene. Mi ih uvodimo, gotovo svakodnevno, i one dodatno doprinose dinamici i atraktivnosti našeg Dnevnika.

Postoje li neki nedostaci koje biste u budućnosti voljeli popraviti?

Sve što uočimo kao nedostatak, popravljamo u hodu. Ono čemu težimo jest da smo još više na usluzi gledateljima, a upravo smo zato i uveli rubriku „Vaš glas“. Htjeli smo da nam ljudi sami kažu što ih muči u njihovim životnim sredinama i stvar uistinu funkcionira. Oni nam pišu, mi snimamo priče i prozivamo odgovorne. Prošlog tjedna, nakon priloga u našoj rubrici „Vaš glas“, u Slavoniji su vraćene 72 ukinute autobusne linije. Mislim da smo se taj dan svi u redakciji osjećali kao da smo promijenili svijet.

Poznato je da se novinarstvo ponekad treba raditi “hladne glave”. Koliko je cijelom timu Dnevnika Nove TV ponekad teško obuzdati emocije kada su u pitanju strašne tragedije ili emotivne priče?

Svakom je čovjeku teško obuzdati emocije, pa tako i uredniku i reporteru i voditelju. No, velika je razlika između empatije kada je u pitanju potresan događaj i unošenja emocija u neke priče u kojima im uopće nije mjesto. Na ekranu treba imati mjeru, o svemu što radimo puno razgovaramo.

Je li Dnevnik Nove TV vrhunac vaše dosadašnje karijere?

Odgovornosti direktorice Informativnog programa puno su šire od samog Dnevnika i, kao što naziv kaže, odnose se na cijeli informativni program. Uz sve naše dnevne emisije tu je Provjereno, istraživački biser koji već 10 godina drži prvo mjesto u konkurenciji, posebni projekti poput izbora te informativni sadržaj na našem portalu DNEVNIK.hr i društvenim mrežama. Kad sve to zbrojite, riječ je o informativnom programu koji je 2017. bio nedodirljivi broj jedan, a tako smo nastavili i u ovoj godini. Dnevnik Nove TV njegova je jezgra i svakako ima posebno mjesto u profesionalnom životu svih nas koji smo ga stvarali. Uspjeli smo u nečemu što nikome drugome u Hrvatskoj nije pošlo za rukom – počeli smo od nule, prerasli konkurenciju i zadržali se na prvom mjestu.

Što vam znači nominacija za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine?

Kada postojiš tako dugo, a nominiraju te za emisiju godine, znači da si i dalje na vrhuncu zadatka. Nama je to potvrda kvalitete i bilo bi nam, naravno, drago da dobijemo. Hoće li nas gledatelji odabrati, ne znam, no s obzirom na to da svaki dan njih oko 600 tisuća odabire Dnevnik Nove TV, ne vidim kako je moguće da Ruža ne završi kod nas.

Tko će doći na dodjelu nagrada u Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 16. ožujka?

Doći će naša dobro poznata lica s ekrana koja, naravno, te večeri ne budu radila. Osim što volimo svoj posao, volimo se i zabaviti, a Ruža je uvijek dobra prilika za druženje.