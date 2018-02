A-strana: Sve slatko kratko traje pa tako i mi, ali vjerojatno nastavljamo na jesen

Emisija HRT-a “A-strana” već dvije godine etablirala se kao jedna od najgledanijih, u kojoj smo iz tjedna u tjedan uživali u odličnim nastupima poznatih glazbenika i mladih pjevača, koji su na zanimljiv način donijeli poznate pjesme iz svih razdoblja hrvatske pop-rock glazbe. Za “A-stranu” zaslužna je ekipa koju čine urednici Romana Nemčić, Julijana Filakovity, Ariana Jandrić i Marija Nemčić. Producent emisije je Ivica Vlašić, redatelj Ivan Miladinov i glazbeni producent Nikša Bratoš. Iako su svi jednako zaslužni, nešto više rekla nam je jedna od urednica Marija Nemčić.

Emisija A-strana nominirana je za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine. Koliko vam znači ovo priznanje?

Jako nas veseli jer nam je drago da je emisija prepoznata budući da je to jedina zabavna emisija koja nije strani format, već domaći proizvod. U našem poslu priznanja nisu baš česta i posebno vesele s obzirom na veliki trud i zalaganje svakog člana ekipe.

Kako je uopće nastala A-strana?

Kao rezultat upornosti, tvrdoglavosti i dokazivanja da HRT ima najbolju ekipu ne samo kad je u pitanju realizacija stranih formata već i vlastitih.

U čemu je tajna emisije? Kritika i publika jednoglasne su u ocjeni da je to jedna od najboljih emisija HRT-a?

Po meni je tajna u jednostavnosti, visokoj produkciji i osjećaju ugode. Nitko ne pametuje, ne pretvara se, svi u studiju i pred malim ekranima došli su se zabaviti. I, naravno, u sjajnoj glazbi koja budi emocije i odličnoj izvedbi.

Koju biste emisiju izdvojili? Vjerujem da ste i vi naučili nešto novo što dosad niste znali?

Pa teško je izdvajati, ali možda prva jer nitko od nas u ekipi, a ni gostiju u studiju nije znao kako će to ispasti. Ali kad smo vidjeli reakciju publike u studiju, neku dobru vibru, veselje, znali smo da bi to moglo biti to. Nekako je posebna bila i božićna emisija u ovoj sezoni, baš zbog tog zajedništva orkestra, benda, opernih pjevača, pjevača zabavne glazbe, mladih pjevača koji prvi put nastupaju s orkestrom i činjenice da duh Božića možete predočiti i nekim neuobičajenim pjesmama.

Možda je jedina zamjerka što ste i ove sezone emitirali samo sedam emisija A-strane. Zašto niste emitirali još poneku?

U ovoj sezoni emitirali smo sedam emisija, ali i prva sezona bila je u istoj godini tako da smo ih napravili četrnaest. Da, i gledatelji su zaključili da je to malo, da kratko traju, ali nama baš i nije bilo malo. Toliko je emisija bilo predviđeno planom proizvodnje i mi se držimo one “sve što je dobro kratko traje!”.

Imate li već planove i za iduću sezonu? Hoće li emisija doživjeti neku promjenu?

Imamo planove, imamo ideje i bilo bi šteta prekinuti dobru naviku da subotom navečer sjednete pred ekran i sa sebi dragim ljudima zapjevate, zaplešete i podsjetite se na neke pjesme, uspomene i trenutke koji vas vesele. Programsko vodstvo HRT- a ima razumijevanja za ovaj projekt i vjerojatno nastavljamo na jesen.

Posebnost su A-strane i mladi pjevači koji zaista impresivno pjevaju stare hitove. Mislite li da će među njima biti novih velikih zvijezda hrvatske glazbe?

Ne bih izdvajala nikoga, svi su posebni na sebi svojstven način. I posebno je važno da se svi trude, svi su stekli radne navike jer je nastup u emisiji rezultat vježbanja, rada. Lijepo je vidjeti te mlade ljude kako se trude, kako uživaju u toj glazbi, otkrivaju pjesme za koje nisu ni čuli. Hoće li netko uspjeti, ne znam, ali nekad su sve velike zvijezde počinjale upravo preko Prvog pljeska i sličnih nastupa. Sve nakon toga je rad, upornost i, naravno, sreća.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže i tko će vam biti pratnja?

Ekipa A-strane sigurno dolazi, a pratnja ćemo biti jedni drugima.