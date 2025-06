Vanna emotivno o unučici Mariji: Sad to malo trčkara oko tebe i govori ti baka. To je genijalno

Glazbenica Ivana Vrdoljak, svima poznata kao Vanna prije dvije godine postala je baka. Tog srpnja 2023. godine njezin suprug Andrija Vrdoljak potvrdio je kako je njihov sin Luka postao otac. - Naš sin Luka postao je otac i jako smo sretni zbog toga. Bit će još unučića, pa slobodno nazovite kada ponovno postanemo baka i djed. Sin je dobio djevojčicu, dakle unučicu smo dobili. Hvala vam na čestitkama i pozdrav - kratko je tada Andrija poručio u razgovoru za medije. Njihova malena unučica Marija uskoro će napuniti dvije godine, a Vanna je u razgovoru za In Magazin o ulozi bake sada rekla sljedeće: ''Fantazija je vidjeti nešto tako malo što je proizveo netko tko je do nedavno bio isto mali. Za mene je to nedavno, a sad to malo trčkara oko tebe i govori ti baka. To je genijalno. Nije da kontriram mladim roditeljima, poštujem, svugdje se trendovi mijenjaju, danas moramo poštivati nešto drugo. Dok je zdravlja, veselje je maksimalno'', zaključila je Vanna.

Jedna od najpoznatijih glazbenica s ovih prostora inače svoj privatan život pokušava čuvati dalje od očiju javnosti. No ipak, nekoliko puta je na javnim događanjima fotografirana u društvu supruga, 28-godišnjeg sina Luke i četiri godine mlađe kćeri Jane. Nekoliko godina unazad, obitelj je pozirala na premijeri filma 'General' u pulskoj Areni. Poznato je da je Vannin stariji sin Luka studirao povijest i kroatologiju, a jednom prilikom se i sama pjevačica osvrnula na njihovu podršku.

- Zahvaljujući njima, stalno sam u toku s trendovima te općenito načinom razmišljanja i drago mi je zbog toga. Jedino tako znam živjeti. Osjećala bih se možda malo izolirano da to nije tako. Ne znam do kada će trajati, ali za sada sam zahvalna što mogu participirati u aktualnom svijetu i zbog djece. Moja djeca nisu impresionirana svijetom poznatih. Ne privlači ih to, ali pozdravljaju sudjelovanje u nečemu što im voli član obitelji i čemu je posvećen. Luka završava studij povijesti i kroatologije, posvećen je tome. Jana studira komunikologiju. Važno mi je da ne lutaju i ne budu bezvoljni. Mislim da u svakoj zemlji postoji nešto što građane živcira, pa tako i nas. Nastojim im skrenuti pozornost na to da kao pojedinci svojim primjerom i stručnošću svijet i život možemo učiniti boljim i moralnijim. Zemlju i društvo stvaramo mi. I sama u granicama svog talenta stvaram glazbu koja je mnogima inspirativna i negdje dodiruje. Ne bavim se ničim fatalnim ni vitalnim, ali ako nekome bojim život lijepim bojama, super - objasnila je.