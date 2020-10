Vampirica iz Splita koja voli glumiti folk pjevačicu želi suradnju s Thompsonom

O natjecateljici u emisiji "Večera za 5 na selu" Olji Einfalt već danima se priča jer je svojim promjenama likova u RTL-ovom showu privukla pažnju ostalih natjecatelja i gledatelja. Olja je slikarica i dizajnerica i za sebe kaže da je vampirica i da ja vampiricom postala na svoj zadnji rođendan. -Moj život i moje slobodno vrijeme je umjetnost i uživam u svemu što radim i ja bi prije svega sebe opisala kao jednu hrabru osobu - rekla je u intervju za RTL Exkluziv. Kao najljepši događaj u svom životu izdvaja rođenje kćeri, a najtragičniji je smrt njezinog supruga s kojim je pokrenula modni biznis. - Njegov odlazak je ostavio pregolemu bol. Trebalo mi je da dođem k sebi i jednostavno u meni taj neki dalmatinski bunt se rodio i ja sam morala to na neki drugi način da izbacim - rekla je Olja.

Foto: RTL

U "Večeri za 5 na selu" ostalim kandidatima se predstavila kao djevojka iz Japana, folk pjevačica, anima, liječnica i vampirica i to je jako zabavilo. - Ti likovi koje ja glumim i predstavljam to su likovi našeg društva. Sve te likove ćete prepoznati među nama. Prepoznat ćete i Japanku malu i cajku. Zapravo, prava suština onog gdje idu i kako razmišljaju naše mlade djevojke na žalost. Nju sam stvarno s jednim velikim interesom i zanimanjem odglumila - objasnila je Olja. Nakit koji Olja dizajnira ima svoje kupce u Americi, a svoj put do hrvatskih kupaca također polako pronalazi, a Olja misli da našim ljudima možda nedostaje hrabrosti za tako odvažne komade nakita. Njezin nakit u svom spotu nosila je i Andrea Šušnjara, a Olja je otkrila s kim bi s estrade voljela surađivati.

- Andreom sam puno radila. Napravila je za splitsku sredinu jedan veliki odmak. A od muških s kim bi voljela surađivat. Mislim da bi za mene bio najbolji Thompson. Zato što je on onako hrabar, on je popularan, on ima taj neki rock stil i stvarno bi bilo inspiracija s njim surađivati. - kaže Olja.