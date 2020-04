Valentina razočarala: Prevagnulo je što se ne oblači i ne ponaša onako kako je ona zamislila

Sinoć su u showu "Brak na prvu" Nadia i Luka te Valentina i Marinko morali donijeti odluku ostaju li sa svojim bračnim partnerima i nakon završetka ovog sociološkog eksperimenta. Nadia i Luka odlučili su ostati zajedno, ali ne i Valentina i Marinko. Marinko je rekao kako je spreman njihovoj vezi pružiti nastavak i ostati uz Valentinu, a konačnu odluku prepustio je njoj. Valentina je jedva suzdržavala suze jer s Marinkom ne dijeli jednake osjećaje.

– Nažalost, za nešto više od prijateljstva trenutačno nisam spremna i iskreno se nadam da ćeš to razumjeti i da te to neće povrijediti jer to najmanje želim. Prije nego što se rastanemo kao par, želim ti zahvaliti na svim trenucima koje smo do sada podijelili – rekla je i dodala kako se nada da će ostati prijatelji i dodala je kako je ranije trebao zauzeti stav prema njoj omakav kakav je pokazao u završnici showa. Gledatelji koji na RTL-u gledaju ovaj sociološki eksperiment donijeli su svoj sud zašto je Valentina odlučila napustiti Marinka i većina kaže kako im je žao Marinka i misle da je Valentina pogriješila s ovom odlukom.

Mnogo je bilo komentara na Facebook stranici showa "Brak na prvu".

Marinko, puno sreće od sveg srca u budućem životu, dobar si čovjek, dirnuo si me sa svom svojom pričom svaka ti čast nemam ništa protiv Valentina ali mislim da nije dobro izabrala al dobro to je moje mišljenje ne njezino nadam se da je dragi Bog vidio sve i da će se ipak naći srodna duša za tvoje ranjeno srce svako dobro Marinko.

Neiskrena od početka! Za razliku od nje on jako drag i želim mu svu sreću! Mislim da je ovo bolje za njega, teško je udovoljiti takvoj ženi! Marinko nije loš čovjek. Kod Valentine je prevagnulo što ne izgleda, ne oblači se i ne ponaša kako je ona zamislila svog famoznog markantnog muškarca. Razočarala me skroz. Neiskrena od početka! Za razliku od nje on jako drag i želim mu svu sreću!

Jurišala bi da je lik s naslovnice... Plakala je jer joj se u biti svidio dušom, ali nije ovo prvo za nju takvu damu. Nabrojala je 100 njegovih vrlina i kvaliteta. Sve najbolje,ne želi ništa promijeniti na njemu i ipak ga odbila.

Toliko o tome da "odijelo ne čini čovjeka" i "bitno je kakav je čovjek iznutra"...