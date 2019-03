Pjesmu godine ima Petar Grašo, a Porin za album godine dobio je Vojko V

Pravi glazbeno - scenski spektakl bio je večeras u dvorani Centra Zamet u Rijeci gdje se po 26. put održala dodjela glazbene nagrade Porin.

Dodjelu je otvorio zbor HRT-a i Porin orkestar izvedbom pjesme "U boj, u boj", a potom su voditelji dodjele Iva Šulentić i Ivan Vukušić poželjeli dobrodošlicu svima i naglasili kako se nakon šest godina Porin vratio u Rijeku - grad rocka. Rekli su i kako je ovo na neki način generalna proba za Rijeku koja je europska prijestolnica kulture za 2020. godinu.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

- Oči kulturnog svijeta Europe će biti tada usmjerene na Rijeku i njen kulturni program - kazala je Iva Šulentić. Na pozornicu se tada popela Nina Badrić i izvela svoj hit "Rekao si".

U kategoriji najbolja vokalna muška izvedba nominirani su bili Marko Tolja i "Tišina", Petar Grašo i pjesma "Ako te pitaju", Vojko V s "Ne može", a Porina je osvojio Petar Grašo.

- Za ljude koji po Porinu prate tijek nečije karijere ja bi se trebao predstaviti: Ja sam Petar Grašo i imam 44 godine i ovo je moj prvi Porin. Je l' mi dragi i je l' mi žao jer sam bio jedini pjevač koji nema Porina i to nakon, čini mi se 11 nominacija u ovih 20 godina karijere, ne znam. Pitao sam se što da kažem ako osvojim Porin. Ako budem bijesan glupo je, ako budem sretan glupo je. Uglavnom, Porin je imao uspone i padove ne kažem da ja vraćam svrhu Porinu, ali čini mi se da su se zadnjih godina složili i struka i publika i imamo dobre glazbenike - izjavio je Grašo dok je primao Porin od Ćire Blaževića te Eme i Danijele Gračan.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Antonela Doko, Josipa Lisac i Nina Badrić bile su nominirane u kategoriji za najbolju žensku vokalnu izvedbu, a Porina je osvojila Josipa Lisac koja je zbog bolesti bila spriječena doći.

Sljedeća kategorija je bila najbolji album zabavne glazbe u kojem su nominirani bili; album "Glas juga" Goran Karan, album "Samo s tobom upoznao sam ljubav" Marka Škugora, te album "Valkira" Indire Forza. Porina je osvojio Goran Karan.

U kategoriji najbolje etno glazbe Porin je otišao u ruke grupe Ogenj za album "Domaj". Porina za životno djelo dobio je dirigent, skladatelj, aranžer i bubnjar Silvije Glojnarić.

- Pozdravljam vas i zahvaljujem i s radošću prihvaćam Porin tim više što su odluku o tome donijeli moje kolege stručnjaci i glazbenici. Posebnu zahvalu imam koju ću pročitati; hvala supruzi koja me pratila sve ove godine koja mi je podarila dvoje prekrasne djece od kojih do sada imam četiri prekrasne unuke da bi to sve bilo moguće žrtvovala je svoju karijeru baletne umjetnice. Zahvaljujem se HRT-u gdje sam počeo raditi i omogućili su mi da radim sa svim ansamblima i ispekao sam zanat onako kako to treba. Na kraju čestitam svim nominiranim i onima koji su Porin dobili. - rekao je Glojnarić u svom govoru zahvale.

U kategoriji najbolji album klasične glazbe Porina je osvojio Berislav Šipuš za album "Zajedno" .

Porini koji su dodijeljeni prije izravnog prijenosa otišli su u ruke Vojku V za najbolji album klupske glazbe. Vatra i Massimo osvojili su Porin za najbolju vokalnu suradnju u pjesmi "Nama se nikud ne žuri", Detour je Porin osvojio za najbolju izvedbu grupe s vokalom, a Boris Štok za najbolji album alternativne glazbe. Goran Bare & Majke Porin su osvojili u dvije kategorije i to za najbolji album rock glazbe te za najbolje likovno oblikovanje.

Grupa Ogenj večeras je dobila i drugi Porin u kategoriji novi izvođač godine. U kategoriji najbolji album jazz glazbe Porina osvaja "Pandaland" u izvedbi Zvjezdan Ružić sextet.

Porin za poseban doprinos glazbi osvojio je Paolo Sfeci. - Moje ime je Paolo Sfeci, imam 64 godine i ovo mi je prvi i zadnji Porin. - rekao je u svom govoru.

Dobitnici Porina za najbolju vokalnu suradnju Massimo i Vatra izveli su pjesmu "Nama se nikud ne žuri", ali prije izvedbe došlo je do manjih tehničkih problema pa je publika morala malo pričekati početak njihove izvedbe.

- Rekao sam jednom kako će se to dogoditi kad bude najmanje trebalo, ali nama se nikud ne žuri. Polako - rekao je smireni Massimo.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Elvis Stanić uručio je Ibrici Jusiću nagradu za životno djelo.

- Ljudi jel' to moguće Ibrica dobio Porina. Ako mi itko nedostaje ovdje to je moj Pero Gotovac koji me gurao od početaka i govorio mi; Ne moraš biti previše glasan da bi te se čulo, a tebe će se čuti. Eto i struka me čula nakon 55 godina karijere. Hvala mom Vagiju i Oscaru i Arčiju i Bondu i mačku Kikiju koji me prate i dijele moje kilometre, pozornice, hotele. Žene su dolazile i prolazile a oni su uvijek ostali sa mnom. Hvala mom bratu Đelu koji mi je bio i ostao najveći uzor - rekao je Ibrica.

U kategoriji najbolji pop album glazbe slavili su Detourovci koji su Porin dobili za album "Tourdetour". S njima su nominirani bili i Josipa Lisac s albumom "Tu u mojoj duši stanuješ" i Massimo s albumom "Sada".

Porin za pjesmu godine dodjelile su Mia Dimšić i Mia Negovetić, a nominirani su bili Petar Grašo s pjesmom "Ako me pitaju", grupa Detoru s pjesmom "Bez tebe" , pjesma "Nama se nikud ne žuri" koju izvode Massimo i Vatra, pjesma "Ne može" Vojka V te "Rekao si" koju pjeva Nina Badrić.

Porina u ovoj kategoriji osvojio je Petar Grašo.

- Nisam se nadao da ću dobiti Porin i govor sam potrošio na početku, ali sjetio sam se još nečega.Moram se zahvaliti čovjeku bez kojeg ne bi stajao na ovoj pozornici, on je uzeo moju pjesmu kad sam imao 16 godina; to je Oliver Dragojević. Bilo je to divno druženje na jednom Porinu s Oliverom, mene kao pjevača i autora učinili su boljim Remi Kazinoti, Nikša Bratoš, Arsen Dedić, Goran Bregović, pun, puno ljudi boljih je od mene koji su me činili boljim i na kraju dvoje mladih autora kojima je ovo isto prvi Porin. Jedan su dobili kad ga je dodjeljivala publika, ali ovo je prvi od struke, a to su Tonči Huljić i Vjekoslava Huljić. . Bez njih moja karijera ne bi bila takva kakva je, volim surađivati s njima i hvala struci.

U kategoriji album godine slavio je Vojko V, njegov album "Vojko" dobio je Porina. - Hvala struci i svima što su gostovali na albumu. Hvala mojoj familiji - rekao je Vojko V.